訕笑花蓮洪災？游淑慧轟“不是人”點名劉世芳

中評社台北10月6日電／國民黨智庫副執行長凌濤昨日公布一段錄音檔，並指出9月23日當馬太鞍溪潰堤半小時後，“中央”官員在災害應變中心大聲訕笑，還點名“內政部長”劉世芳“是妳嗎？”；“中央災害應變中心”稱是錯誤訊息。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，若此事是假的，請劉世芳提告，若是真的，“只能說面對嚴峻災情，第一反應居然是呵呵笑的官員，不是人”。



凌濤昨在臉書公布錄音檔，感嘆“中央”轄管馬太鞍溪潰堤，多人喪生，家園尚待清淤恢復，“中央”至今無任何官員負責；當全民不分黨派投入救災、關心救災，花蓮第一線的災民也還在恢復家園，民眾期待的是看到“中央政府”趕緊解決問題、趕緊災後重建，但這樣的一段對話，不禁要問“中央政府”，真的聽見人民心聲了嗎？



中時新聞網報導，對此，游淑慧在臉書強調，若這件事是假的，請劉世芳馬上報案提告，但若是真的，只能說面對嚴峻災情，第一反應居然是呵呵笑的官員，並痛批“不是人”。



此事引發各界議論，“內政部”對此則不回應，交由“中央災害應變中心”統一回應，“中央災害應變中心”指出，劉世芳目前並無提告計劃，對於外界錯誤訊息及片段畫面發布聲明，呼籲外界勿以失焦言論影響災後復原工作。



“中央災害應變中心”強調，劉世芳是以整體救災協調為首要任務，現階段主要精神仍集中於花蓮光復鄉的復原進度與災後安置；若後續再有刻意扭曲、截取畫面的不實資訊，將依情況再研議是否採取法律行動。



應變中心官員進一步說明，盼外界能理解救災人員在極高壓下工作的情境，不應以單一片段片面解讀；同時重申，會持續公開透明說明決策過程，確保民眾掌握真實資訊，避免假訊息干擾災害應變。