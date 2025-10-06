兩岸辯論臨時取消　館長曝光沒問候選人的題目

中評社台北10月6日電／原訂10月4日下午2時由《中天新聞》主辦的國民黨主席選舉第三場辯論會，本鎖定兩岸路線為主題，但因候選人郝龍斌、羅智強臨時以赴花蓮救災為由缺席，辯論會最後取消，引發熱議。而原擬到現場提問的網紅“館長”陳之漢，5日開直播表示，兩周前就已接受邀請，原準備好要在辯論中對參選人提出犀利問題，結果前一天深夜10點突然接到通知取消，讓他直呼“相當可惜，也很無奈”。



中時新聞網報導，館長5日在直播中透露，原本辯論主題直指兩岸政策，他已將行程排滿並為辯論準備好題目，卻臨時被告知因國民黨決定全面投入花蓮災後救援，宣布取消辯論。他直言能體諒候選人，但“原本要問的兩岸問題，就這樣被打斷，我覺得黨中央有點不敢面對。”



館長指出，兩岸議題在台灣本就敏感，“台灣多數人親美、排中，要談中國大陸對許多國民黨參選人確實很難”，館長也指出，他原本準備的問題相當尖銳，如下有兩個：



1、“看完93閱兵，你們的感想是什麼？兩岸要對等尊嚴，怎麼談？如何談？請不要打太極、說空話，把最實際的那一面講給台灣老百姓和國民黨黨員聽”。



2、“你支持美國嗎？美國這樣子一直不斷地搶劫台灣，不論是武器購買、農產品購買、勉強我們投資，如果是你，國民黨未來取得政權之後，你會同意嗎？會持續買這些武器嗎？會繼續當美國的小弟嗎？如果繼續買，在兩岸當中，中國大陸、台灣和美國的三角關係，你該怎麼做？”



館長也說，辯論活動取消後，許多人對黨中央與主席朱立倫不滿，“這兩天大家都在罵黨中央，說國民黨不敢碰兩岸話題。”他直言，兩岸問題在台灣確實難以表態，“講得太偏中不行，太偏美也不行，如果國民黨兩邊通吃，那就是一個最完美的波段。”



館長最終感嘆：“這次確實有點遺憾，原本準備好的辯論，結果什麼都問不到”。