一場神秘“峰會”後　美軍開始焦慮了

中評社北京10月6日電／近日，被美國防長緊急召回的全球近千名美軍高級別將領，在華盛頓特區周邊參加了一場被美國媒體稱為“史無前例”的神秘“峰會”。美國防長赫格塞思在會上宣布，美軍必須做出重大改革。



央視新聞報導，美媒稱此次會議“罕見且高度政治化”，而英國《經濟學人》雜誌則認為，美國政府此舉意在為一場“內部戰爭”鋪路。



01



軍隊大改革 改什麼？



當地時間9月30日，美國弗吉尼亞州匡提科海軍陸戰隊基地，近1000名駐守全球各地的美軍現役將領被緊急召回。



全面清除“多元化政策”



美國防長赫格塞思在會上宣布，美軍必須做出重大改革，全面清除削弱“戰爭部”殺傷力的“多元化政策”（DEI）。



改革計劃主要包括：



對現役美國軍人開展每年兩次測試考核；



現役軍人在每個出勤日必須進行體能訓練；



減少線上課程，增加實戰和射擊訓練；



改革晉升制度，根據績效和能力提拔優秀人才；



取消“零缺陷”文化，讓軍官在維持紀律和標準時不受投訴或政治壓力影響。



剪短髮、刮胡子



嚴格要求外表儀容



值得注意的是，赫格塞思的改革措施中對外表儀容做出了嚴格要求。



赫格塞思表示，“坦率地說，在戰鬥編隊或者任何編隊看到肥胖的士兵實在令人生厭。同樣，在五角大樓的大廳里，看到肥胖的將軍和海軍上將，是完全不能接受的……我們要剪短髮、刮胡子，嚴格遵守統一標準。”



根據2023年五角大樓公開的數據，近七成現役美國軍人屬於超重或肥胖範圍，肥胖率（按BMI計算）在過去十年內翻了一番。

