美駐巴拿馬大使就涉華問題散布謊言　中方駁斥

中評社北京10月6日電／據中國駐巴拿馬大使館：今天，美國駐巴拿馬大使在接受當地媒體採訪時又一次就涉華問題散布謊言。為以正視聽，中國駐巴拿馬使館發言人嚴正聲明如下：



一、美大使關於中國的表態沒有事實根據和科學道理，企圖挑撥中國同地區國家關係，剝奪地區國家的外交自主權，服務美地緣政治私利，正在遭到越來越多批評和反對。



二、中國堅持共商共建共享原則同各國開展互利合作。中國政府一貫要求中國企業在海外遵守當地法律法規，積極回饋當地社會。中國企業在巴拿馬和其他拉美國家開展的項目，為當地經濟社會發展作出重要貢獻；中國產品質優價惠，廣受當地歡迎。美國大使的言論是在質疑地區國家的判斷力，嘲諷當地人民的智商。



三、中方一貫反對並依法打擊黑客活動，中國企業產品的安全性十分可靠。眾所周知，美國是全球已被證實的最大黑客帝國和監聽帝國，卻妄圖給中國扣上所謂“網絡間諜”這頂大帽子，是典型的賊喊捉賊。



四，美方以簽證為武器，威脅巴拿馬政府官員、國會議員同中國交往。中國的朋友遍天下，真朋友是嚇不倒的。在米老鼠對他們關上大門時，大熊貓向他們張開雙臂。



謊言無法遮蓋真理，詆毀別人無法美化自己，威脅恐嚇更只會暴露自身的霸道和虛偽。我們奉勸美方放下傲慢與偏見，多做真正有利於地區國家發展和人民福祉的事。