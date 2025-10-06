特朗普強行派兵　芝加哥市民：這裡不是戰區

中評社北京10月6日電／美國白宮4日宣布，總統特朗普決定向伊利諾伊州芝加哥市部署國民警衛隊，授權派遣300名國民警衛隊員保護芝加哥的聯邦官員和資產。依據白宮發言人說法，面對芝加哥發生的“暴亂”，伊利諾伊州官員“置身事外”，但特朗普總統“不會視而不見”。



新華社報導，近來，在芝加哥打擊非法移民的聯邦官員與當地居民的緊張關係不斷升級。美國國土安全部證實，一輛搭載聯邦官員的汽車4日在芝加哥遭多車撞擊圍堵，被困聯邦人員開槍自衛致一名美國女子受傷。



美國歷史上“恥辱”一幕



芝加哥是伊利諾伊州最大城市，也是美國第三大城市。特朗普9月初點名批評芝加哥，稱其為世界上“最糟糕、最危險”的城市，並說他將在那裡部署國民警衛隊打擊犯罪。民主黨籍的芝加哥市長和伊利諾伊州州長對此多次表示反對，認為這可能“加劇居民與執法部門之間的緊張關係”。



據美國有線電視新聞網報導，聯邦執法人員在芝加哥多地逮捕可疑人員。幾天前，執法人員深夜突擊搜查一棟公寓樓，逮捕37名沒有身份證明的人和一些美國公民。執法過程中，他們將大人和小孩一並拖拽出房間，現場哭聲、尖叫聲不斷，“黑鷹”直升機在附近盤旋。目擊者說，當時場面好似軍事“入侵”。



民主黨籍聯邦參議員迪克·德賓說，聯邦執法人員以深夜突襲等方式恐嚇普通人家，這是美國歷史上“恥辱”一幕。特朗普總統的意圖“不是打擊犯罪”，而是“散播恐懼”。

