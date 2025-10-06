大會開完　美軍高級將領接連請辭

中評社北京10月6日電／據新華國際頭條：美國國防部長赫格塞思召集的美軍將領大會9月30日在弗吉尼亞州匡蒂科的海軍陸戰隊基地舉行。數以百計駐扎在全球各地的美軍高級將領被緊急召回，聽赫格塞思和美國總統特朗普訓話。



在這場“興師動眾”的大會上，赫格塞思宣布了“提高體能標準”、“全面改革軍內投訴與調查流程”等新指令，而特朗普則發表了一個多小時、內容廣泛的講話。據美國《國會山》日報網站報導，會後多名美軍高級將領接連請辭。



美國空軍高級將領宣布退役



在赫格塞思召開的美軍將領大會結束數小時後，美國空軍高級指揮官托馬斯·布西爾宣布，他因“個人及家庭原因”退役。



布西爾在臉書網站發帖說，他經過慎重考慮，做出了“一個鄭重而艱難的決定”，“因個人及家庭原因，我請求從美國空軍退役”。自2022年12月起，布西爾一直擔任美國空軍全球打擊司令部司令。



7月，特朗普政府曾提名布西爾出任下一任美國空軍副參謀長，但美國《航空周刊》在9月初報導稱，這一提名已被撤回。此前擔任美國空軍副參謀長的詹姆斯·斯萊夫已於今年2月被解職。



赫格塞思在美軍將領大會上對各軍種將領表示：“如果我今天所說的話讓你感到心灰意冷，那麼你應該做出體面的選擇——辭職。”



今年8月，美國空軍宣布，空軍參謀長戴維·奧爾文將在11月退役。該職位的任期為四年，奧爾文到11月僅任職兩年。

