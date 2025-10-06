高市擬起用麻生派幹部鈴木俊一任自民黨幹事長

中評社香港10月6日電／共同社報導，日本自民黨總裁高市早苗5日著手安排黨內高層和內閣成員人事，基本決定起用麻生派幹部、總務會長鈴木俊一擔任政黨運營方面發揮關鍵作用的幹事長。據相關人士透露，高市還打算讓黨總裁選舉中支持自己的麻生派會長、前首相麻生太郎擔任副總裁，讓原茂木派的前防衛相木原稔擔任要職。高市與麻生在黨總部會談。如何安排原安倍派的自民黨前政調會長萩生田光一，以及總裁選舉競爭對手、農相小泉進次郎等人也成為焦點。預計新的領導班子最快將於7日成立。



自民黨原本擬15日召集臨時國會選出首相石破茂的繼任者，但日程也可能延後。高市表示欲在首相指名選舉前為聯合執政擴容，這是因為需要確保時間展開政策磋商。



高市在4日的記者會上表示，圍繞誰來擔任幹事長，“最好是能與各黨切實對話、著眼全黨的人”。她6日也在考慮人事安排。



鈴木俊一是前首相鈴木善幸的長子，也是麻生的妻弟。麻生在總裁選舉中暗指高市，曾向派內表示將支持「獲得多數黨員票的候選人」，為高市成功當選作出了貢獻。高市起用與麻生關係密切的鈴木擔任要職可能是為了尋求執政方面的配合。



木原在總裁選舉中支持了前幹事長茂木敏充。他與高市的保守主義政治理念相近，深得高市信任。據傳木原或將擔任官房長官之類的職務。