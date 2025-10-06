日媒：高市早苗面臨“安倍經濟學的魔咒”

中評社香港10月6日電／日經新聞報導，日本自民黨總裁高市早苗在財政和金融政策方面以前首相安倍晉三的經濟政策“安倍經濟學”為藍本。她傾向於推行積極財政與金融寬鬆，並在日本央行的加息方針上表現出謹慎立場。如果在通膨局面下採取安倍經濟學式的政策，就存在助長物價上漲風險，而物價上漲正是她所強調的“最優先應對課題”。



高市極有可能在10月15日召集的臨時國會上被指名為日本首相。預計就任後將儘快指示政府和執政黨制定經濟對策。她在10月4日的記者會上強調：“無論如何都要全力投入物價高漲對策”。



允許增發赤字國債



高市在自民黨總裁選舉中提出了“負責任的積極財政”方針。在9月23日舉行的5名候選人聯合記者會上，她就物價高漲對策的資金來源解釋稱，“在不得已的情況下，發行國債也無可厚非”。在5名候選人中，衹有高市一人表示允許增發赤字國債。



她提出以“凈債務餘額”作為財政健全化目標。這一指標是從國家與地方的債務餘額中扣除金融資產後計算的。高市主張：“與國內生產總值（GDP）相比的凈債務餘額是最基本的指標”。截至2023年，該比例為136%。



日本政府作為財政目標之一提出的債務餘額與GDP之比高達240%。如果以凈債務餘額為核心，則日本擴大財政支出的空間將更大。



高市長期信奉與其保守政治理念接近的前首相安倍晉三。她自稱是安倍經濟學的繼承者，一直主張積極財政的必要性。



在與前首相岸田文雄競爭的2021年總裁選舉中，高市主張應暫時凍結實現基礎財政收支（primary balance）盈餘的目標。認為在新冠疫情導致經濟下滑的情況下，應優先實施靈活的財政支出。



在岸田政權時期，作為自民黨政調會長的高市把黨內機構“財政再建推進本部”改名為“財政政策檢討本部”。她反對以財政重建為導向的原名稱，安倍是其後盾。自民黨內主張財政重建的一派則另行設立了“財政健全化推進本部”進行抗衡。



2024年發表“加息是蠢事”言論



在金融政策方面，高市被視為傾向寬鬆的“鴿派”。她在10月4日的記者會上強調：“無論財政政策還是金融政策，負起責任的應是政府。日本央行應在金融政策上採取最優手段”。並呼籲稱：“日本經濟正處於臨界狀態”。



高市過去也曾發表過可能被視為對日本央行施壓的言論。在2024年總裁選舉中，她談及日本央行政策時表示：“現在加息是蠢事”。她認為加息將對個人消費和企業設備投資造成負面影響，並表示“擔心重回長期通縮”。



高市也曾提及引入日本央行總裁的解任權。2012年重返首相之位的安倍晉三曾以推動日本央行實施大規模金融寬鬆為目的，暗示考慮引入總裁解任權。當時擔任政調會長的高市也支援稱，“這是應該探討的項目之一”。



高市圍繞財政支出的表態，也產生了彰顯與石破茂政權不同路線的效果。石破茂曾就安倍經濟學表示，“把經濟變成了成本削減型的模式，這一點不好”，一直對安倍經濟學持否定態度。



另一方面，高市的政策伴隨著增加家庭負擔的風險。也有觀點認為，安倍經濟學是為克服通縮而設計的政策，不適用於通膨時代。



面對通膨時代的現實



根據日本內閣府的推算，反映日本經濟供需差的“供需缺口”在4~6月為正0.3%，8個季度以來首次轉正。如果在這樣的情況下用經濟對策刺激需求，將成為物價上漲因素。日元貶值、美元升值還會推高能源進口價格。



日本維新會的共同代表藤田文武在10月5日富士電視台節目中表示，雖然理解高市的積極財政，但也表達擔憂稱：“如果沒有財政支出改革，物價上漲可能會失去控制”。



隨著日本的利率上升，住房貸款等負擔將加重。作為長期利率指標的新發10年期國債收益率在10月3日一度升至1.67%，達到約17年來高點。



英國《經濟學人》雜誌對高市的積極財政敲響警鐘稱，“將不得不面對自安倍政權以來令日本借貸成本上升的通膨時代的現實”。