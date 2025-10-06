國民黨：鄭麗文符參選黨主席資格　已繳分攤金

中評社台北10月6日電／國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任“立委”期間積欠黨中央公職分攤金，直至選主席前才補繳完成，引發議論。國民黨中央6日對此回應，黨團不分區“立委”每年應繳金額為40萬元，共拆兩筆為30萬元、10萬元，四年共160萬元；鄭麗文當時每月都有繳交“立院”黨團助理的10萬元額度，另外鄭麗文已於2025年9月10日繳交另外一筆120萬元，鄭麗文的相關責任額均已完成，符合規定，參選資格無庸置疑。



國民黨今天針對相關爭議發出聲明表示：一、依本黨行之有年的內規，黨籍“立法委員”每年募款責任額為30萬元；黨籍不分區“立委”除每年30萬元外，每月另有10萬元責任額度。



二、關於媒體報導主席參選人鄭麗文之相關責任額部分，經查不分區“立委”每月10萬元之額度，當時是提供“立院”黨團兩位助理折算；另每年30萬元部分，四年共計120萬元之募款責任額，已於2025年9月10日匯入黨務基金帳號。



三、經查鄭麗文女士之責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑。國民黨感謝所有分攤黨務運作的同志。



四、中國國民黨主席選舉共有六位參選人，均為本黨優秀同志。黨中央將秉持公平、公正原則，辦理黨主席選舉。