日本自民黨高層人事安排：麻生或任副總裁

中評社香港10月6日電／日經新聞報導，日本自民黨總裁高市早苗於10月5日著手進行黨內高層人事調整。開始協調由麻生派的鈴木俊一總務會長出任自民黨幹事長、麻生太郎最高顧問出任副總裁。她還有意讓在總裁選舉中參與競爭的4人也擔任政府和黨內的重要職務。由於是在少數執政黨體制下運營政權，因此高市早苗將通過整合全黨來鞏固根基。



高市最早將在10月7日決定自民黨幹事長、總務會長、政調會長等高層人事。預計她將在10月中旬召集的臨時國會上被指名為第104任首相。政府與自民黨的人事佈局將進行整體考慮。



高市也顧及在總裁選舉中給予支援的麻生太郎。兩人10月5日在自民黨總部會談約1小時，就人事進行了磋商。將讓麻生本人重返自民黨副總裁之職，同時起用其妹夫鈴木俊一擔任掌管黨務運營的幹事長。此舉意在把麻生派作為政權的支柱。



高市提出無論在總裁選舉所屬陣營、當選次數或年齡如何，政權運營方針是“全員活躍”“全世代總力集結”。



在10月4日的記者會上，高市提及了在總裁選舉中落選的小泉進次郎農相、林芳正官房長官、小林鷹之前經濟安全保障相、茂木敏充前幹事長的任用問題。表示：“看到了他們各自出色的一面。當然希望所有人都能活躍”。



在“自民黨一強”時代，總裁選舉落敗一方接連出現無法擔任重要職務的案例。安倍晉三在政權後期冷落了石破茂及其親信。菅義偉也在2020年讓在總裁選舉中落敗的岸田文雄無職可擔。



如今自民、公明兩黨在日本眾參兩院均未擁有過半數席位。為使預算案和法案得以通過，與在野黨的政策協商不可或缺。基礎薄弱的高市沒有餘力去削弱黨內競爭者的力量。



同時還浮現出讓前防衛相木原稔擔任重要職位的方案。木原在2021年的總裁選舉中擔任高市陣營的選舉對策事務局長，與她關係密切，曾隸屬於原茂木派。



高市還表示，不會排除政治資金收支報告書存在漏報的議員。明確指出：“特別是不會影響人事，希望他們認真工作”。在總裁選舉中，曾有包括萩生田光一在記憶體在漏報問題的原安倍派議員加入了她的陣營。



高市目前處於難以凸顯其受保守層期待的獨特色彩的局面。



公明黨代表齊藤鐵夫已經對高市提出了警示。他就以下三點直接表達了擔憂：（1）包括強化對企業和團體政治獻金監管在內的“政治與金錢”問題的處理（2）歷史認識與參拜靖國神社（3）與外國人的共生。



高市所優先的政策也將是考慮與在野黨協商的議題。短期內是包括廢除汽油稅舊暫定稅率在內的應對物價高漲措施。中長期則將浮現出稅制和社會保障等課題。她將討論對中低收入者提供支援的“附帶給付的稅額抵扣”。



日本維新會表示如有加入執政聯盟的邀約，將持參與談判的態度。共同代表藤田文武在10月5日富士電視台的節目中主張，降低社會保險費和“副首都構想”是不可讓步的政策。



公明黨則反對以在居民投票中2次被否決的“大阪都構想”為前提的副首都構想。



國民民主黨也表現出願意與自民黨進行政策協商的姿態。代理代表古川元久表示，高市的政策與該黨相近，並稱“這是實現提高實得收入政策的機會”。



高市也不得不在日程密集的外交上投入精力。正在協調美國總統特朗普於10月28日前後訪日的行程。



