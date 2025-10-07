李建榮：剖析“吳伯雄2.0”現象

李建榮 中評社台北10月7日電（作者 李建榮）下一屆中國國民黨主席選舉進入白熱化階段，10月18日就將產生新任主席，由於民進黨執政已久，貪腐案件叢生，錯誤政策路線已然將台灣帶入不安定的危險邊緣，因而國民黨在“大罷免”以懸殊完封姿態擊潰民進黨及其側翼的青鳥集團後，國民黨拾回民心，重返執政機會日趨濃厚之際，新任黨主席能否抓住民心，團結在野，同心協力，重新執政，儼然是重中之重。



這次六位候選人都是我熟識、或認識的同志，這次多位候選人在選前有志一同前往拜會前國民黨主席吳伯雄，向他取經，爭取認同，希望效法其任內結束民進黨執政，帶領國民黨重返執政的目標。為什麼此時此刻，退休已久的吳伯雄屢屢被提起，並冠以“造王者”之角色？因為2007年他臨危受命接替馬英九為代理黨主席起，就無私無我全力完成黨內整合，“尊重前主席連戰、促成馬英九、王金平合作”，進而與泛藍政治勢力，諸如與親民黨、新黨、無黨團結聯盟完成“立委”選舉的合作，終而締造“立委”拿下八十一席、加上黨友五席，近四分之三的絕對多數，這是“立委”選舉以來國民黨最佳的席次。而後協助馬英九以58.45%選票當選“總統”，大贏民進黨221萬4065張選票。進入二十一世紀，從2000至2025年間，民進黨已經執政17年，國民黨衹有馬英九執政八年。因此每位國民黨員心中無不期望國民黨重整旗鼓，期許再創2008年“立委”與“總統”的雙重勝利目標。



當年國民黨所以可以重拾民心支持，除了陳水扁的大型貪腐案件爆發外，時任台北市長的馬英九正值壯年享有高人氣外，吳伯雄擔任黨主席無私無我、霸氣領導、柔軟完成黨內外整合也是功不可沒。



雖然此刻國民黨面臨的政治環境與當年不可同日而語，民眾黨已取代親民黨當時的氣候，“藍白合”成為取代泛藍合作的呼聲。但是要求在野團結合作，力推一組可以勝選的“總統”候選人，黨主席全心扮演無私無我的抬轎角色，則是十分的雷同。



既然這六位主席候選人都期許定位為造王或造后的角色扮演，筆者也很樂意以當年追隨吳主席身邊的幕僚立場，回顧吳伯雄如何完成造王角色，供未來的新主席參考。

