訕笑風波　綠認笑聲出自劉世芳辯稱是“苦笑”

中評社台北10月6日電／國民黨智庫副執行長凌濤質疑，馬太鞍溪潰堤後，官員在災變中心大聲訕笑，“內政部長”劉世芳是妳嗎？”民進黨“立委”吳思瑤痛批凌濤，這到底是什麼樣可怕的心態？為了政治攻擊，把劉世芳的“苦笑”扭曲為“訕笑”！



國民黨智庫副執行長凌濤5日公布一段錄音檔，並指出9月23日“馬太鞍溪潰堤半小時後，“中央”官員在災害應變中心大聲訕笑，“內政部長”劉世芳“是妳嗎？”



“中央災害應變中心”對此表示，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。



中時新聞網報導，民進黨“立委”吳思瑤也在臉書指出，凌濤公布“中央災害應變中心”的會議對話，影射劉世芳在會議中“訕笑”。現在是大家來找碴嗎？明明劉“部長”會議中對馬太鞍橋斷橋感到震驚，苦笑幾聲還大呼“天啊”，接著嚴肅提問瞭解現況，立即指揮調度。



吳思瑤痛批，這到底是什麼樣可怕的心態？消費災情的國民黨才是冷血！凌濤觀看開會實況不是為了關心災情，而是為了剪輯片斷、斷章取義進行政治攻擊，把劉世芳的“苦笑”扭曲為“訕笑”。



吳思瑤直言，這種不安好心刻意帶風向的操作，才是真正的冷血之徒！沒有魔性訕笑，衹有惡性抹黑！支持“內政部”依《災害防救法》提告，過去造謠被司法認證的凌濤，就等著被法辦吧！