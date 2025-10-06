哪個黨愛造謠又自我感覺良好？網上投票一面倒

中評社台北10月6日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖因颱風挾帶豪雨，上月底發生溢流洪水災害，花蓮光復鄉的災情最為慘重，並引發了藍綠交鋒。而在昨日，有網友發起網路投票，詢問哪個政黨“愛造謠又自我感覺良好，又最想拿下台灣”，但因投票選項中沒有“民進黨”遭罵翻；更有人更發起相同投票，但在選項中加入“民進黨”，結果顯示，“民進黨”獲得了壓倒性的99%票數。



中時新聞網報導，有網友昨天在社群平台Threads上，以“以下哪個黨愛造謠又自我感覺良好，又最想拿下台灣？”為題發起網路投票，該投票有“統促黨”、“國民黨”、“民眾黨”、“共產黨”4個選項，目前投票已結束，共有1887票，其中“統促黨”獲得的票數最多，35%；“共產黨”次之，32%；“國民黨”和“民眾黨”則分別獲得10%、23%。



但許多網友在該貼文留言、多數內容為負面，包括“當然是民進黨啊，笑死我”、“連統促黨都放上來了，民進黨卻不敢放，是有多怕破防”、“不寫民進黨是怎樣，不把民進黨放在眼裡嗎”、“為什麼沒有民進黨”、“為啥不敢放民進黨？很怕一面倒厚？笑死”、“民進黨啊！送分題”。



有人更在留言區發起相同投票，只是將選項改為“民進黨”、“國民黨”、“民眾黨”、“共產黨”，結果顯示至投票結束，該投票獲得4675票，遠高於原PO的1887票，且“民進黨”獲得了壓倒性的99%票數，“共產黨”次之，僅1%，“國民黨”和“民眾黨”則沒有獲得任何票。