美日政府協調28日舉行首腦會談

中評社香港10月6日電／共同社據多名日本政府相關人士6日透露，日美兩國政府已在協調在預定本月下旬的美國總統特朗普訪日之際，於28日舉行首腦會談。預計自民黨總裁高市早苗將作為首相石破茂的後任，首次與特朗普面對面會談。訪日期間，特朗普計劃會晤天皇並視察美國海軍橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）。



高市很可能在臨時國會上被選為新首相，就任後將立即迎來重要的首腦外交。能否與特朗普建立互信關係並強化日美同盟，其外交手腕面臨考驗。



據相關人士透露，特朗普預計27日至29日訪日。日方希望在28日舉行的首腦會談上，針對加強海洋活動的中國以及推進核與導彈開發的朝鮮，確認日美的基本政策。



高市或許會向展示與朝鮮勞動黨總書記金正恩會談意願的特朗普請求合作，推動解決朝鮮綁架日本人問題。日本政府還爭取在特朗普訪日期間實現他與綁架受害者家屬會面。



特朗普與天皇的會晤則協調大致安排在27日。特朗普28日將前往美海軍橫須賀基地，在美軍士兵等面前發表演講。2019年5月作為國賓訪日時，特朗普與時任首相安倍晉三一起在日本海上自衛隊橫須賀基地視察了護衛艦，當時也前往了美軍基地。



特朗普上次訪日是2019年6月出席在大阪市舉行的二十國集團首腦會議（G20大阪峰會）。