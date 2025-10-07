陳茂波：香港助力企業出海的工作會更深更廣

香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月7日電（記者 盧哲）內地企業出海專班（出海專班）10月6日在香港特區政府總部舉行啟動儀式。香港特區政府財政司司長陳茂波在致辭時表示，未來香港在服務內地企業“出海”方面，還有很大的發展潛力。在專班的督導下，助力企業“出海”的工作將會更深、更廣。



陳茂波表示，出海專班是提升香港“引進來、走出去”平台功能的重要舉措。眾所周知，當前世界百年變局加速演進，地緣政治、單邊主義和保護主義給全球經濟帶來了巨大的不確定性和挑戰，國際貿易格局也正在深刻重塑。以規則為本的多邊貿易體制已陷入了停擺的狀態，隨之崛起的是區域性經濟發展，區域與區域之間相互競爭，而區域內經濟體則加強貿易聯繫和協作，區域發展將是未來國際貿易與經濟增長的重要動力。



此外，國家正實施高水平雙向對外開放戰略，鼓勵內地企業“出海”發展，既善用內地的產能，也可助力它們所到地方的經濟和社會發展。



陳茂波說，內地企業“出海”發展，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨，也是它們壯大發展的必然選擇。二○二四年，中國對外直接投資超過1900億美元，比之前一年增長超過8%，其中對東盟的投資增長接近四成、對共建“一帶一路”國家投資的增長超過兩成。這些數字都反映內地企業“出海”的勢頭正在加速。



“在‘一國兩制’下，香港有‘內聯外通’、高度國際化、資金與人才匯聚的優勢。”陳茂波說，“現時，已有不少內地企業通過香港‘出海’，利用我們的平台進行籌融資、設立國際業務總部、財資中心、科研中心，以至供應鏈管理中心等。可以說，香港正在發揮‘超級聯繫人’和‘超級增值人’的角色。”