丘應樺：出海專班構建前所未有出海支援平台

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月7日電（記者 盧哲）內地企業出海專班（出海專班）10月6日在香港特區政府總部舉行啟動儀式。香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺致辭表示，希望透過這個平台匯聚各方專業力量，讓更多內地企業以香港為跳板，有序成功走向全世界。他強調，出海專班調配跨局、跨部門、跨機構、跨界別的資源，構建一個一站式、快捷、前所未有的“出海”支援平台。有關工作將會從三個維度展開。



丘應樺在致辭時說，今日我們正式啟動內地企業出海專班，為內地企業搭建通往世界的橋樑。我們希望透過這個平台，匯聚各方專業力量，將企業的潛力轉化為實際成果，讓更多內地企業以香港為跳板，有序成功走向全世界。



丘應樺表示，隨著國家從高速增長轉向高質量發展，越來越多優秀的內地企業正積極開拓海外市場，尤其是全球南方、“一帶一路”沿線國家及新興經濟體。這些企業不只需要資金，更需要合適的策略和海外網絡，以及一個能夠提供信心與保障的“出海”基地。



“香港正正能夠擔當這個角色——能夠擔當企業‘出海’的啟航點。”丘應樺說，香港不僅擁有世界級的金融體系、專業法律和會計服務、國際認可的知識產權制度，更有中介機構和商貿平台等強大支援，可為企業提供從法務、稅務、融資、結算到品牌推廣的一站式、高增值服務。