雙節逛前門大街　在秋韻裡體味京味煙火

廊坊頭條胡同（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月7日電（記者 陳思遠）老舍先生在《北平的秋天》裡寫道：“中秋前後是北平最美麗的時候。天氣正好不冷不熱，晝夜的長短也劃分得平均……”今年國慶與中秋相隔僅五日，近十天的黃金假期裡，無數游人循著秋光奔赴北京，而前門大街，這條承載著百年京韻的老街，也迎來了熱鬧的旅遊旺季。



沿著前門大街緩步前行，兩側的國槐撐開濃密的綠冠，陽光穿過葉片的縫隙，在灰磚灰瓦的古牆上投下細碎的光斑，風一吹，光影便跟著輕輕晃動。腳下的青石板被歲月磨得溫潤，其上擠滿了舉著相機的遊客，南腔北調的笑語與商鋪的吆喝聲交織在一起，讓秋日的暖陽都襯得格外鮮活。此時氣溫也恰好，不燥不涼，穿一件薄外套正合適，讓人忍不住放慢腳步，任由心緒隨著秋光沉澱，細細感受這份屬於老北京的愜意。



前門大街北起正陽門箭樓，南至珠市口，兩側不僅有大栅欄、鮮魚口等知名胡同，更串聯起成片的商業街。街邊的商鋪既有售賣北京特產的老字號，也有充滿設計感的文創小店，而巷口的攤位上，冰糖葫蘆總是最惹眼的——鮮紅的山楂裹著晶瑩的糖衣，插在稻草扎成的架子上，陽光下像一串串小燈籠；旁邊的豆汁攤前，瓶子裡裝著乳白的豆汁，不乏前去體驗的遊客；鹵煮火燒的攤位更熱鬧，師傅用長勺撈出，切碎後澆上鹵湯，撒上蒜末和香菜，熱氣騰騰的一碗，滿是市井煙火氣。



若想避開主街的人流，隨便拐進一條胡同便是另一番天地。比如東側的胡同裡，保留著不少清末民初的四合院門樓，門墩上的雕刻雖有些斑駁，卻依舊能看出當年的精致。更特別的是，雙節期間，各省市駐京辦都會在前門周邊設流動攤點，天津駐京辦的老味煎餅果子十分接地氣，福建駐京辦的特色燒餅薄脆鮮香，青海駐京辦的烤羊肉串則帶著西北的豪邁。可惜的是，寶島台灣阿里山的廣場前，暫未設有攤點。



說到熱鬧，大栅欄商業街更是人頭攢動。這裡的老字號密度極高，每一家店前都圍著不少遊客。值得一提的是，國慶期間，幾乎所有商鋪門口都掛著五星紅旗，紅色的旗幟與店鋪的綢緞旌旗一同隨風飄揚，在秋日的晴空下格外醒目。待到黃昏，橙色的晚霞鋪滿天空，給青灰色的屋頂鍍上一層暖光，街上的車燈漸次亮起，車水馬龍間，滿是人間煙火氣。那一刻，看著身旁相攜的家人、嬉笑的朋友，心裡會生出一股暖意。太平年月，大抵就是這般模樣吧。

