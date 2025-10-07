快評：高市在兩大問題上動向未明　中方敲打

中評社快評／日本將於10月15日召開臨時國會，選出首相石破茂的繼任者，剛於4日當選自民黨總裁的高市早苗，很有可能成為日本首位女首相。高市早苗素有強硬鷹派之稱，未來在歷史、台灣等重大問題上採取什麼態度、立場，目前動向未明。中國官方及學者則已發聲敲打，奉勸高市早苗收歛鷹派言行。



中國外交部4日指出，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。外界解讀認為，中方的表態既是告誡也是敲打，高市早苗在中日關係上要“謹言慎行”，否則須“後果自負”。



高市早苗過去多次高調參拜靖國神社，在就任首相後會不會繼續參拜？大陸媒體觀察者網引述大陸專家學者指出，此一問題，中方正在等高市自己想清楚。上海政法學院東北亞研究中心助理研究員蔡暢認為，高市的當選會促使中日關係在敏感問題上的矛盾更加尖銳。



高市早苗過去常於公開場合談及與日本前首相安倍晉三相同的立場“台灣有事即日本有事”。台灣民進黨當局對高市早苗勝出表現雀躍，企求高市承繼安倍路線，未來更全面提升台日關係。那樣的話，必給中日關係帶來嚴重衝擊。



歷史、台灣等重大問題十分敏感，事關中國民族情感，涉及中國核心利益，奉勸高市早苗收歛過往的鷹派言行，不要錯判形勢，不要行差踏錯，否則中方必重手反擊，不會手軟。