新一輪加沙停火談判在埃及舉行

中評社香港10月7日電／據埃及媒體6日報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列當天在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫進行新一輪加沙停火談判。



埃及開羅新聞電視台報導，以色列與哈馬斯的談判以間接方式進行，談判由埃及和卡塔爾的調解人主持，重點是為可能展開的以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯交換“打好基礎”。



新华社援引報導，埃及與卡塔爾的調解人正積極與以色列和哈馬斯代表團合作，以建立一項釋放所有被扣押人員和交換的機制。