高市早苗：希望與特朗普建立互信
2025-10-07 16:12:10
中評社香港10月7日電／日本自民黨總裁高市早苗表示，希望與美國總統特朗普建立互信。
香港電台報導，高市早苗在社交平台發文強調，為了進一步加強日美同盟，以及推動自由開放的印度太平洋進程，期待共同努力。
高市早苗可望出任日本首相，預料她將與本月下旬訪日的特朗普首次舉行首腦會談。特朗普昨日在社交平台發文，祝賀高市早苗當選自民黨總裁，形容她是備受尊敬，智慧與實力兼備的人。
