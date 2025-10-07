美國啟動應急措施防螺旋蠅蛆病入侵

中評社香港10月7日電／美國農業部長布魯克·羅林斯6日表示，當天接到墨西哥政府通報，墨方在距兩國邊境約270公里處發現一例新的“新大陸螺旋蠅蛆病”動物病例。美國政府已採取應急行動進行防控。



新華社報導，羅林斯在社交媒體X上發文說，目前這一病例被認為是孤立事件，距離上次在墨西哥發現病例的地點以南約160公里。美國農業部工作人員將抵達現場並獨立核實情況。與此前在墨西哥東北部發現病例時的應對措施類似，美農業部人員將在病例出現區域及周邊地區實施誘捕、監測等防控措施。



她表示，儘管美聯邦政府“停擺”，農業部將繼續運轉，根據事態進展持續向公眾通報最新情況。



墨西哥農業部6日表示，這是墨西哥近期確認的第二例新大陸螺旋蠅蛆病動物病例，被感染的是一頭小牛。新大陸螺旋蠅蛆病是一種由螺旋錐蠅的幼蟲引發的疾病。這種蠅將卵產在恒溫動物的開放性傷口中，幼蟲孵化後進入傷口內部，會導致傷口疼痛難忍，並伴有惡臭。如果不及早發現並治療，可能會導致大面積組織損傷，甚至死亡。



據美國疾病控制和預防中心網站介紹，今年8月底，美國報告一例患新大陸螺旋蠅蛆病的人類病例，患者曾到薩爾瓦多旅行後返回美國。目前，美國境內尚未發現新大陸螺旋蠅蛆，公眾感染該寄生蟲的風險較低。