日媒：自民黨長老政治依舊　國民期待或落空

中評社香港10月7日電／共同社發文指出，在日本自民黨總裁選舉中，被認為促成高市早苗當選的麻生太郎等3名前首相彰顯了存在感。候選人在選舉期間頻繁“拜謁長老”，想要仰仗在黨內很有影響力的前首相們。高市選定新領導班子的過程也能看到麻生的身影。海外部分領導人離任後就會同時放下權力，有識之士敲響警鐘稱：“造王者的存在可能會令國民的期待落空。”



有黨員在4日高市獲勝後歎息道：“似乎反映了重量級人物的意向，感到遺憾。自民黨是真心要改變嗎？”



重量級人物指的就是被認為促成了高市當選的麻生。出任幹事長的鈴木俊一是麻生的小舅。麻生本人也重返副總裁的位置。在野黨有人諷刺這就是“第二屆麻生政府”。



高市雖受到前首相安倍晉三的重用，但黨內根基並不穩固。東京大學政治學教授內山融指出：“可以看出想借麻生之力抓牢黨內的意圖。”



為在黨總裁選舉中獲勝而拜謁長老的不僅有高市。得票數第二的農相小泉進次郎在投計票前一天的3日拜訪了麻生、菅義偉和岸田文雄。其他候選人也接連拜謁。受派系收回扣事件影響，麻生派以外的派系已解散，但此次選舉中仍有許多議員按照原來的派系集體行動。



放眼世界，這樣的“長老政治”並非普遍現象。內山介紹稱，英國前首相卡梅倫辭職後，為避免干擾後面的政權，還辭去了下院議員職務，雖然後來在2023年出任外交大臣，但內山指出：“首相辭職後轉入上院等，事實上淡出政壇、放下權力是很普通的。”



漫畫家倉田真由美強調，高市在今後的政權運營中展現個人特色很重要。“運營方面過度依賴長老的話，國民會感覺遭到背叛，拋棄自民黨的動向或進一步加劇。”