俄外長：不接受域外國家在阿富汗部署軍事設施

中評社香港10月8日電／俄羅斯外交部長拉夫羅夫7日在阿富汗問題“莫斯科模式”磋商第七次會議上表示，絕不接受域外國家以任何借口在阿富汗及其鄰國部署軍事設施，域外軍事存在會導致局勢動蕩和新的衝突。



俄總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫說，阿富汗外長穆塔基與拉夫羅夫會談時堅定表示，阿富汗政府不允許在本國領土部署任何外國基地，包括巴格拉姆空軍基地。



新華社報導，巴格拉姆空軍基地位於阿首都喀布爾以北約50公里處，是美國2001年入侵阿富汗後建立的美國和北約部隊在阿主要基地。美國總統特朗普近期聲稱，美方尋求“收回”該基地，如果阿方不“交還”，將面臨嚴重後果。



據俄羅斯塔斯社報導，卡布洛夫當天表示，俄方沒有在阿富汗部署軍事基地的計劃和打算。



據俄羅斯外交部網站發佈的消息，拉夫羅夫當天在致會議開幕詞時指出，西方國家的敵對政策繼續給阿富汗帶來嚴重問題。這些國家仍舊凍結阿富汗海外資產，並繼續制裁和限制阿富汗銀行業。俄方再次敦促西方國家修改對抗方針，歸還其侵佔資產，擔負起阿富汗戰後重建責任，賠償數十年來阿富汗經濟和設施遭受的損失。



拉夫羅夫還說，阿富汗人道主義形勢依然艱難。俄方呼籲給予阿富汗不附帶政治條件的人道主義援助，俄方將增加對阿援助。



阿富汗問題“莫斯科模式”磋商第七次會議當天閉幕。與會國家發表聯合聲明，強調支持阿富汗成為獨立、統一、和平的國家，推動阿富汗發展與其他國家經貿往來和投資合作。