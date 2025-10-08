美政府停擺　推動金價創新高

招金礦業（01818）（大公報） 中評社香港10月8日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，近期，全球金融市場受到美國政治局勢的劇烈波動所影響，特別是美國聯邦政府再次停擺。美國總統特朗普甚至公開警告，政府停止運作，並將進行大規模裁員。這一政治風險事件引發市場對經濟前景的高度不確定性，導致投資者轉向傳統避險資產黃金。



在此背景下，現貨黃金價格持續攀升，並成功突破每盎司3800美元大關，最高報價達到3985美元。年內黃金價格累計上漲超過50%，展現出其作為避險資產的強大吸引力，反映國際市場對黃金的熱烈需求。這波漲勢不僅推動國際金價創歷史新高，也使得相關股份在港股市場表現亮眼。招金礦業（01818）、紫金礦業（02899）、山東黃金（01787）等皆錄得可觀升幅。這些公司股價的上漲，反映投資者對黃金後市的樂觀預期。



值得注意的是，年初至今，現貨黃金的回報率高達50%以上，是近5年來最為亮眼的一年，現貨金價已到達我們年底目標價每盎司3880美元。這一切都與政治不確定性高漲密不可分，市場避險情緒升溫，以及美聯儲今年下半年減息的方向，令資金大量湧入黃金市場，進一步推高金價。



回至3770美元可先獲利



展望未來，儘管目前黃金價格處於高位，但仍具有一定的持續上行空間。投資者在持有黃金的同時，應密切關注關鍵支撐位：第一支撐位為每盎司3770美元，若價格跌破，可考慮逐步獲利；若跌破第二支撐位3660美元，則建議再度鎖定收益，再靜待美國往後減息的結果。



總結來說，美國政治風險推升的避險需求，成為推動現貨黃金走勢再創新高的主要動力。未來，隨著政治局勢的進一步發展，黃金仍有望在不確定性中維持其強勢表現，成為投資者資產配置中的重要選擇。