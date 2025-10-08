港ETF成交倍增　彰顯樞紐地位

全球ETF市場規模正不斷擴大。香港作為亞洲ETF樞紐，自然擁有龐大的發展空間。（大公報） 中評社香港10月8日電／大公報報導，今年來有逾萬億規模的北水增加港股資產配置，當中盈富基金（02800）、恒生中國企業（02828）等交易所買賣基金（ETF）成為重倉股份之一，帶動香港ETF市場日均成交額同比強勁增長接近兩倍，ETF市值規模亦迭創新高，年內將直撲7000億港元，進一步鞏固香港作為亞洲ETF樞紐地位。



美聯儲局一如特朗普所願開啟減息大門，但美股高位有沽壓，反映出美國在通脹升溫之下仍然勉強減息並非好消息。美國的關稅政策已打擊企業投資及私人消費意欲，就業市場急劇惡化，經濟呈現失速下滑，明顯陷入通脹高企、經濟低迷的困局之中。



最令人不安的是，此時美國貨幣政策轉向寬鬆，恐怕會種下通脹失控的禍根，物價的持續上升進一步抑遏投資、消費，形成惡性循環，最終導致經濟硬著陸。因此，環球資金持續流向中國金融資產，根據摩根士丹利數據，今年9月淨流入中資股的資金達46億美元，規模為2024年11月最多，主要來自被動型基金，估計主力買入港股、A股ETF產品。



內外資金蜂擁買港股ETF



事實上，美國滯脹危機對企業經營造成的衝擊，比經濟衰退更加嚴重，美企面對成本增、收入減的困局，盈利前景不容樂觀。因此，外資回流港股市場、吸納中資股的浪潮持續，近月阿里巴巴（09988）、百度集團（09888）等中資股的股價大漲，顯然有外資對中資科技股價值重估，積極追貨，加上今年來內地出現存款搬家，增加股票投資，包括大舉出海投資，其中，港股年內便錄逾1.1萬億元的北水資金淨流入，呈現內外資金聯手推動恒生指數連續升破多個阻力位的走勢，恒指曾升越27000點的四年新高位。

