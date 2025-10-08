彈性課程　中大醫科生做義工做作家

上圖：吳品諭參加印尼海外義工體驗計劃。下圖：中文大學醫學院將於下學年推出CU Medicine Plus，貫穿6年課程。（大公報） 中評社香港10月8日電／大公報報導，行政長官李家超在2025年施政報告中提出培育頂尖創科人才的理念，強化專業教育的政策方向，擴闊青年國際視野和建立大局觀的目標。醫學教育亦需要與時並進，培養人才，香港中文大學（中大）醫學院將於2026／27學年推出新課程模式“CU Medicine Plus”，透過系統化的三層架構，讓醫科生在6年的學習過程中，不但掌握醫學的專業知識和技術，同時培養創科精神、領導能力及人文關懷。



中大重整醫學課程架構



“CU Medicine Plus”貫穿6年醫科課程，基於原來教學框架優化，分為3個階段：Med Explore即基礎層，醫科一至二年級：著重全人發展與跨學科體驗，鼓勵參與社區服務、人道工作及選讀副修課程，如工程、電腦科學、公共衛生等，拓闊視野；MedExceed即進階層，醫科三至四年級：透過專題研習或科研實習，探索不同醫學專科領域，發掘自身興趣及志向；MedExcel即高階層，醫科五至六年級：提供專科研究項目及臨床實習機會，讓學生於真實的醫療環境中，對自己選擇的專科作深入瞭解。



中大醫學院副院長（學生事務）吳兆文介紹，中大醫學院早在10多年前推出“環球醫學領袖培訓專修組別（GPS）”，旨在栽培學生畢業後在醫療和科研等界別擔當領導角色，至今已有超過300位畢業生。透過檢視及總結GPS學生的學習經驗，希望透過重新整合現有的醫學課程架構，加入GPS的元素提升所有醫學生的學習成果。



吳兆文認為，傳統醫學教育的模式是各學科完全分隔，而現代醫學的教育理念希望做到螺旋式的跨學科交叉，將不同教學內容融合連貫。

