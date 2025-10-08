國慶中秋假期訪港旅客數字理想　帶動消費

來源：香港商報網 中評社香港10月8日電／香港商報網報導，內地一連八日的國慶中秋假期今日（8日）結束，首7日累計約128萬人次內地旅客訪港，按年升約5%。旅遊促進會總幹事崔定邦在電台節目表示，訪港旅客數目理想，今年國慶黃金周與中秋假期重疊，中秋節慶活動如綵燈會及大坑舞火龍等，對內地客有一定吸引力。



崔定邦預料，今日假期最後一天的入境旅客比平日約8萬至10萬人次略多，整個假期訪客數字與業界預期逾150萬人次相當接近。他提到，本地有不少“新玩法”，旅客可以乘坐專營開篷觀光巴士，吸引不少新旅客訪港。



崔定邦指，大部分酒店入住率較高，除了本月2日至3日的房價上升約一成，其餘日子價格普遍與平日差不多。內地旅客可能會由香港前往深圳、珠海，導致酒店選擇增加，本地酒店業面對競爭。他說，內地市場龐大，希望可以更多向西安、青島等新興內地二線城市多作宣傳，吸引更多內地客來港旅遊。業界亦會提供“新玩法”，讓旅客感到有新意。



旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，單是黃金周首6日，內地旅客約佔八成六，按年升約5%；內地入境團逾1000個，形容表現滿意，市面暢旺。她又說，今年黃金周的過夜旅客佔六成，食肆及商場的中秋布置有助帶動旅客消費。



另外，工業旅遊方面，楊淑芬說首階段會與3個品牌合作，包括李錦記、奇華及益力多，全部位於大埔工業邨內，已安排業界下月考察，會以“團進團出”方式推展，今年內推出。她說，正與不同品牌洽商發展工業旅遊，包括位元堂、八珍及日清食品。