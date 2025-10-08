富權：徐國勇會否出戰台北市長？

中評社香港10月8日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：徐國勇會否出戰台北市長？以下為文章內容。



民進黨“二零二六選舉對策委員會”將於今日再次開會，繼續盤點各縣市長的可能參選人選。由於徵召區採用“遺珠條款”，據指出，“選對會”傾向若有意願者於十月三十一日下午五時前，必須向民進黨組織部或直接向秘書長徐國勇、“選對會”表達意願。“選對會”希望，為讓二零二六年縣市長選舉選將能早日就定位，除極少數有困難的縣市之外，要在明年一月底之前完成全部提名。因而“選對會”近來密集開會，盤點各選區潛在人選狀況。



民進黨“選對會”於九月十日召開第一次會議時，將全台所有縣市分成三類。第一類是目前民進黨執政的縣市，且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會辦理初選；第二類則是民進黨執政縣市，但首長還沒做滿兩屆，任期尚未屆滿，“特別條例”授權由主席賴清德來提名，經過中執會同意後辦理徵召作業。第三類則是民進黨非執政縣市，一樣由黨主席賴清德進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召。



有消息說，民進黨已經設定“5＋1”為最低目標，除了要守住現有執政的五個縣市外，賴清德將宜蘭縣列為首要攻下目標，因為賴清德認為宜蘭縣是民進黨“清廉”和“民主”的招牌，在“九合一”選戰中被列為重中之重，並已鎖定“信賴台灣之友會”理事長林國漳參選。其他“徵召區”的人選，將透過綜合評比產出，除民調外，還會考量候選人的爆發力、民意聲望、人格特質及對手差異性等因素。而在被列為“徵召區”的其他選區中，台中市被視為第二個要奪回的執政縣市，人選鎖定“立委”何欣純。至於桃園市長選戰，目前傳出“立委”王義川、“總統府副秘書長”何志偉及“法務部次長”黃世杰都有意角逐提名。至於嘉義市長人選，可能是“立委”王美惠。目前“徵召區”爭議度較高的是新北市與彰化縣，在新北市方面，將會是“立委”蘇巧慧與前黨秘書長林右昌之爭。



台北市是民進黨“心中之痛”。其一，在一九九四年台北市長首次開放由民選產生時，就是由民進黨提名的陳水扁奪取，隨後陳水扁更是以在台北市長時期的政績，獲得民進黨提名參加二零零零年“總統”大選並當選，開創了民進黨執政的新局。雖然陳水扁兩次當選都是拜泛藍陣營分裂之賜，但其政治意義卻是極為重大。不過，卻是在陳水扁之後，民進黨一直無法再次攻陷台北市這個藍大於綠的首府，因而成為民進黨的重大遺憾。



其二，如果說，民進黨在台北市長之戰輸給了國民黨，還可以說是“非戰之罪”的話，那麼，在二零一八年的台北市長選舉，卻是曾經在二零一四年台北市長選舉中“禮讓”柯文哲的姚文智，以大比數輸給了“食碗底反碗面”的柯文哲，就是民進黨之恥及之痛。後來柯文哲還進一步發展為與民進黨為敵，等於是民進黨“扶持培養”出自己的一個勁敵，而起點及轉折點都是台北市長選舉。因此，民進黨要打贏台北市長之戰，雖然對手不再是柯文哲，但也間接地含有向“反骨仔”柯文哲“取回公道”之意。



其三，民進黨雖然透過選舉竄奪了台灣地區的政權，但在“鼻子”下的“首府”台北市，卻是由敵對政黨執掌，這讓民進黨當局一直難以安眠。尤其是每年的“雙十節”，要在“總統府”門前搭建“主席台”，依法必須向台北市政府申請路權，曾經有過台北市政府認為“超出申請範圍”而飭令整改的爭拗。因此，民進黨極為盼望，從全台政權到台北市政府，都“一條龍”地掌握在民進黨的手中。



但民進黨要“拿下”台北市，卻是極度困難，除非是再次發生陳水扁“漁翁得利”的態勢。而透過“代理人”取得台北市，又擔心會再次為自己扶持出一個類似柯文哲的政敵。因此，民進黨對於“二零二六”台北市長之戰，尤其是面對爭取連任的國民黨籍市長蔣萬安，感到頗為棘手。

