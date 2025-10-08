富權：鄭麗文可能犯錯，郝龍斌擴大“朋友圈”

中評社香港10月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：鄭麗文可能犯錯，郝龍斌力圖擴大“朋友圈”。以下為文章內容。



距離中國國民黨主席選舉投票日還有十天，逐漸展現郝龍斌與鄭麗文對拼的態勢。本來，戰況有著朝向鄭麗文有利的方向發展，因而與鄭麗文同質性較高的羅智強，在聲言要拼到底的同時，也暗示可以“棄羅保鄭”，進一步加大鄭麗文勝選的機率。但可能是鄭麗文有點“飄”了起來，卻在近日犯錯，聲言倘當選黨主席，希望能有機會拜訪剛當選日本自民黨主席的眾議員高市早苗，這可能會刺傷其基本盤中的深藍尤其是軍系黨員的心。而郝龍斌卻屢出奇招，昨日更在國民黨舉辦的首場實體政見發表會上宣示，二零二六年“九合一”選舉一定是要“固北、穩中、強南”，高雄、台南兩“都”國民黨至少要拿下一席，若沒有，他馬上辭職，“民進黨目前天怒人怨，若國民黨仍打不贏，那是黨主席的責任”。這可能會引發人們對曾經多次豪言“倘國民黨不過半，辭黨主席職”的馬英九的美好回憶，不但是可以將可在已然塑造“吳伯雄2.0版”的基礎上，進一步型塑自己是“馬英九2.0版”，而且還可以將正在趨向弱勢的羅智強等候選人的支持者拉過來，破解“棄羅保鄭”趨勢。因此，未到最後，還難知“鹿死誰手”？



本來，選情對鄭麗文頗為有利，因而在選舉中經常會出現的“喇咋招”，今次也頻頻出現，基本上都是針對鄭麗文。其中“文明”一點的，是直指她在擔任國民黨“不分區立委”期間，應繳交的黨公職責任額遲未繳納，直到近期參選黨主席前才補繳；及她曾經在“二零二四”大選前，開出“換侯”第一槍，後來又主張“柯正侯副”；而粗俗的，則是連她“吃狗肉”的老底，也被三十五年前“野百合學運”的老戰友，現在當然是民進黨的支持者“挖”了出來。這就折射了，無論是國民黨內的“官僚派”，還是民進黨的側翼，都頗為恐懼她將會當選國民黨主席。



這些“喇咋招”，其實對鄭麗文的選情沒有多大傷害，反而是在經過“危機管理”後，對自己的選情有所助益。比如，鄭麗文面對國民黨祕書長黃健庭在受訪時證實其曾經欠繳黨公職責任款時憤怒痛批，“黨中央針對我！”就獲得不滿國民黨中央“官僚氣重”的自主黨員的同情；又如，有關“吃狗肉”之謗徽，就連百萬網紅也指出，在當年吃狗肉是合法的，當年在永和就有多家店。

