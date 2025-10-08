黃金周港過夜客增　內地客愛老街韻味

許多家庭前往長洲的沙灘遊玩，享受玩沙和戲水樂趣。香港文匯報 中評社香港10月8日電／內地國慶黃金周假期今日結束，截至昨日晚上9時，黃金周首七天累積有逾128萬人次內地旅客訪港，打破去年紀錄。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，由於今年黃金周有8天長假，吸引不少內地較遠省城的訪港來港，加上酒店業界衹有本月2日至4日稍為提高房價，因此黃金周期間過夜旅客增多，約一半是過夜客，以崔定邦管理的酒店為例，過去數天入住率幾乎每日爆滿。香港文匯報記者昨午在高鐵西九龍站訪問準備返回內地的旅客，普遍也在港逗留三四天，來港感受香港的國慶活動和感受中秋節慶的氣氛。



潮興Citywalk 小眾路線避擁擠



香港文匯報報導，部分內地旅客昨日趁假期完結前提早回程，大部分內地客將今年黃金周假期分成兩至三段時間，當中三四天選擇逗留香港遊玩。有旅 客表示香港交通便利，非常適合來港旅遊，近年新興的Citywalk（城巿漫遊）模式，以及社交平台上各種小眾景點旅遊攻略，讓他不再集中於熱門景點，旅遊體驗大大提升，能更自由地探索城市風貌，避免了以往的擁擠感。



來自廣東肇慶的葉先生一家此次在香港逗留三日兩夜，“一家每年平均來港至少兩次，通過小紅書的攻略，我們選擇了一些小眾路線，沒有之前黃金周那麼多人。”



上海旅客文小姐則是第二次來港，“距離上一次來港已有數年時間，香港城市魅力依舊，這次逗留三天。”她表示香港一些舊城老街保留韻味，而在交通安排上，她來回均搭乘飛機，但會從香港搭高鐵前往深圳再轉機，“如果高鐵直達，要坐七八小時比較辛苦，有高鐵、有飛機分段，整個行程會舒適些。”

