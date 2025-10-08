表1：國家（地區）劃分區域設定 表2：模型部門劃分產業部門 表3：模擬方案設置模擬方案 表4：RCEP實施對各國/區域宏觀經濟效應國家/地區 表5：RCEP實施對貿易條件影響國家/地區 表6：RCEP實施對兩岸主要產業部門進出口及產出影響（%）產業 中評社╱題：RCEP背景下兩岸參與區域一體化“輪軸”效應 作者：楊金發（福州），閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院副教授；李文婷（武漢），武漢大學中國邊界與海洋研究院博士研究生；林本喜（福州），福建農林大學經濟管理學院教授、海峽兩岸農業融合發展研究院院長、通訊作者



【摘要】RCEP作為東亞區域經濟一體化里程碑，其實施將鞏固成員國的“輪軸”地位，卻可能使兩岸淪為“輻條”。本文通過一般均衡模型模擬分析發現，RCEP實施後作為“輻條”的台灣宏觀經濟、貿易及產業均面臨較大衝擊；而兩岸建立自貿區將助力大陸向“輪軸”國轉化，台灣能從與大陸的“輪輻”結構中獲益，且獲益幅度遠高於大陸。因此，在一個中國框架下共建自貿區，促進兩岸產業“互補升級”，將是台灣脫離“邊緣化”的理性選擇。



一、引言



1979年《告台灣同胞書》首倡“三通”，習近平總書記在其發表40周年之際強調“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；推動兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場”。凸顯融合發展是大陸對台政策核心主軸。實踐中，大陸通過加入亞太經濟合作組織（APEC）、與東盟簽合作框架協議、簽署兩岸經濟合作框架協議（ECFA）、推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽訂等，構建起融入東亞一體化的制度網絡。反觀台灣因政治操弄，僅與新加坡簽自貿協定、與日本簽投資協議，ECFA到期未續簽且無緣RCEP，淪為“邊緣經濟體”。



東亞經濟一體化以中間產品貿易為主〔1〕，易形成“輪軸-輪輻”結構：“輪軸”國吸引要素集聚享受規模紅利〔2〕；而“輻條”地區受原產地規則限制面臨貿易轉移與產業空洞化〔3〕。RCEP生效將固化該結構，未加入該協定的台灣所受衝擊尤甚。



研究表明，“輻條”之間締約可對抗這種不利衝擊，降低“輪軸”國福利〔4〕，小型經濟體可通過與大型經濟體締結自由貿易協定（FTA）扭轉“輻條”困境〔5〕。當前兩岸同為“輻條”，RCEP對其經濟影響如何，兩岸應如何應對，亟待探究。本文采用全球貿易分析（GTAP）模型，根據RCEP關稅承諾表，研究其實施對兩岸“輪軸”效應的短、中、長期影響，及兩岸建立自貿區後的結構變化。首次量化評估RCEP對兩岸宏觀經濟與產業的異質衝擊，及兩岸FTA破解“輪輻”困境作用，為“九二共識”框架下重啓兩岸經貿談判提供依據。



二、文獻綜述



（一）FTA經濟效應的傳統框架



Viner（1950）提出“貿易創造效應”和“貿易轉移效應”，為自貿區福利分析奠定基礎。多哈回合受阻後，區域貿易協定（FTAs/RTAs）成了更現實選擇〔6〕。Bhagwati（1995）以“意大利面碗”形容FTA規則碎片化可能抵消多邊自由化收益〔7〕。Wonnacott等（1995）系統闡釋“輪軸-輪輻”結構：輪軸國與多條輻條分別締結FTA，輻條間無協定，使得輪軸國在貿易、投資及規則制定上享有不對稱優勢〔8〕。Puga等（1997）以D-S框架證明輪軸國因市場准入優勢引發企業集聚，放大收益〔9〕；而輻條國則面臨產業分散與福利損失〔10〕。



（二）“輪軸-輻條”理論的動態擴展



基於要素禀賦差異擴展體系，Deltas等(2006)指出輻條國間締約會降低輪軸國福利〔11〕；單純的輻條國數量增加會提升輪軸國福利，降低輻條國福利〔12〕。De Benedictis等（2006）以歐盟東擴為例指出輻條國互建自貿區動機強，輪軸國為避免淪為“輻條”也會構建自貿區以打破原有結構，為應對“輪軸”效應提供依據〔13〕。Lake等（2016）指出，晚加入的輻條國受原產地規則等限制發展受限，應積極開展貿易往來〔14〕。



東亞區域一體化推進中，學者聚焦該區域“輪軸”效應。李向陽（2008）據簽訂自貿區數量將新加坡視為“小型輪軸”國，提出小型經濟體需善用“輪軸-輪輻”效應，與大型經濟體締約爭“輪軸”地位〔15〕。Baldwin（2008）認為東亞可能出現中、日“雙輪軸”，形成類似“自行車”輪軸結構〔16〕。鄧慧慧和桑百川（2012）指出新加坡和東盟“輪軸”地位顯現，中國仍處於“輻條”地位〔17〕。盛斌（2014）則認為RCEP確立了東盟功能性中心地位〔18〕。



（三）兩岸視角的研究進展



學者關注到兩岸在東亞軸輻體系中的角色及布局。孫玉紅（2008）指出在東盟和新加坡為核心的“輪軸”系統中，中國面臨真實收入異化不利局面，應儘早與其他“輻條”締約〔19〕。彭支偉、張伯偉（2013）認為中國需深化亞太合作，構建以自身為輪軸自貿區網絡〔20〕。鑒於台灣仍游離於“輪軸”系統之外，季燁和彭莉（2013）認為台灣應構建以大陸為起點的自由貿易協定路徑〔21〕。



已有研究多為宏觀定性判斷，缺乏基於RCEP具體規則的動態模擬，更忽視對兩岸“輻條化”衝擊及“兩岸互連”對衝效應的量化評估。本文以GTAP10.0動態CGE模型填補此空白，首次將兩岸FTA關稅削減深度與階段路徑納入比較分析，為政策設計提供參考。



三、研究方法與模擬方案



學界常用GTAP模型研究“輪輻”效應〔22〕。該模型由美國普渡大學Thomas W．Hertel團隊開發，為多國多部門一般均衡模型，基於新古典經濟理論，假設市場完全競爭、生產規模報酬不變、生產者生產成本最小化、消費者效用最大化及產品和要素市場出清。其生產函數為常係數替代彈性方程（CES），消費函數為彈性常數差（CDE）支出函數，國內外產品差異由阿明頓彈性方程體現。



本文采用最新GTAP10.0數據庫（2014年基準年），涵蓋141國（地區）和65行業。因RCEP於2022年生效，為更貼合現實情況，采用沃姆斯利動態遞推〔23〕將數據庫中的人口、熟練勞動力、非熟練勞動力、資本存量和GDP外推至2022年。GDP、人口數據源自國際貨幣基金組織，勞動力、資本數據源自法國國際經濟研究中心，外推時GDP設為外生變量，技術進步為內生變量以實現模型閉合。



（一）區域和部門劃分



本文將全球141個國家（地區）劃分為9個區域：中國大陸、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭、美國、台灣、東盟（不含貿易額極小的緬甸）和世界其他國家及地區（表1）。



［表1：國家（地區）劃分區域設定］



行業部門整合為9類：先按ISIC歸并為農林牧漁業、製造業、服務業；再依OECD研發密集度將製造業細分為4類，最終形成9大產業（表2）。



［表2：模型部門劃分產業部門］



（二）模擬方案設定



RCEP實施後，貨物貿易零關稅產品超90%，將大幅降低區域貿易成本與商品價格；同時通過簡化通關、減少貿易壁壘等顯著提升貿易便利化水平。參考劉冰（2014）的研究，模擬時將RCEP成員國的技術性貿易壁壘（Technical Barriers to Trade，TBT）降至3%〔24〕。



RCEP涵蓋15個成員國因國情不同降稅周期各異，如澳大利亞、新西蘭為20年，印度尼西亞和馬來西亞為23年，韓國則承諾35年，實現幾乎全部產品零關稅。為全面體現協議影響，本文設短期（第5年，S1）、中期（第10年，S2）、長期（第20年，S3）三期模擬，具體方案見表3。



［表3：模擬方案設置模擬方案］



關稅減讓分“統一減讓”和“國別減讓”，降稅模式包括協定生效立即為零、過渡期降為零、部分降稅及例外產品。最終中國將對86%的日、韓國產品，對分別90.5%、90%、90%的東盟、澳大利亞、新西蘭產品實行零關稅。其他締約方對中國產品最終零關稅的比例均超85%，其中澳大利亞高達98.2%。關稅衝擊計算中，先將各國HS8位關稅平均為HS6位，再以進口額加權為GTAP57部門關稅，最終按產業貿易額權重整合為9類產業關稅。東盟合并時，先依各國與貿易夥伴的貿易額權重計算產業衝擊，再按其在東盟貿易額占比整合。



四、模擬結果分析



本文利用RunGTAP軟件按3種方案進行政策模擬，考察RCEP實施對兩岸宏觀變量及各類產業的進出口的變動，探究其“輪輻”效應。



［表4：RCEP實施對各國/區域宏觀經濟效應國家/地區］



（一） 對宏觀經濟的影響



RCEP實施後成員國GDP因貿易創造效應提升，以韓國、日本和東盟增幅最高；非成員國則下降。台灣GDP在S1、S2、S3分別下降2.408%、2.05%、2.253%，總體呈負面影響，且短期衝擊大於中長期；大陸GDP分別上升1.486%、0.972%、1.69%，長期影響最顯著。



福利變動方面，日本、中國大陸、韓國均大幅提升，台灣和美國福利水平損失較大。台灣在短、中、長期福利損失分別為6844.608百萬美元、3242.142百萬美元和4265.22百萬美元，短期衝擊最大。



表5顯示，RCEP成員國貿易條件均有改善。韓國、日本、東盟在S1改善最顯著，分別達1.525%、1.575%、1.123%。這與韓、日長期高關稅保護及農產品等敏感品例外不降稅有關。而台灣和美國貿易條件則惡化，台灣S1至S3貿易條件分別變動-1.041%、-1.243%、-0.944%。中國大陸貿易條件則小幅改善，同期分別上升0.161%、0.132%、0.24%。



［表5：RCEP實施對貿易條件影響國家/地區］



可見，RCEP強化了新加坡、日本等“輪軸”國地位，台灣作為“輻條”受衝擊顯著；中日經貿得到促進，但日本作為“輪軸”受益更多，中國大陸受益有限。



（二）對兩岸產業進出口及產出的影響



出口方面，RCEP對兩岸影響顯著。大陸服裝製造業S1至S3分別下降2.2%、2.17%、1.488%，顯示東南亞逐步承接中國大陸相關產業；高技術製造業分別下降1.403%，2.01%，0.823%，短期受韓、澳、日等國商品擠壓，長期則因產業升級而緩解。台灣的農林牧漁、食品製造等行業受影響較小，但服裝製造、高技術製造和基礎工業衝擊顯著。其出口主力機電產品（高技術產業代表）S1至S3分別下降2.261%、1.952%、4.275%，隨關稅削減衝擊加劇；塑料橡膠製品（基礎工業）亦受影響（表6）。



［表6：RCEP實施對兩岸主要產業部門進出口及產出影響（%）產業］



進口方面，大陸各產業進口均有提升，S1至S3服裝製造業分別增長17.789%、22.999%、25%，中低技術製造業分別增長6.602%、6.928%、8.002%，助力經濟結構轉型。台灣各產業進口均受負面影響，高技術產業受衝擊最大，同期分別下降3.244%、3.073%、3.955%。占總進口額42.7%的機電產品關鍵零部件進口長期衝擊更大，顯示其產業鏈地位受挑戰，呈“邊緣化”趨勢。



總產出上，RCEP助力成員國提高資源配置效率。大陸除服裝製造和高技術製造業外均增長；台灣受到“輪軸”效應影響，產業向自貿區內轉移，服裝製造、基礎工業等均受波及，尤其是服裝製造業S1至S3分別下降3.247%、3.047%、3.115%（表6）。



