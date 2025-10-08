【
澳洲與新加坡啟動升級版全面戰略夥伴關係
http://www.CRNTT.com
2025-10-08 16:46:03
中評社香港10月8日電／澳洲與新加坡宣布，啟動升級版全面戰略夥伴關係，進一步加強防務與安全、綠色經濟、人工智能等領域合作。
據香港電台報導，今年是澳洲與新加坡建交60周年，也是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。澳洲總理阿爾巴內塞在首都坎培拉會見新加坡總理黃循財，兩人簽署關於啟動兩國全面戰略夥伴關係2.0版的聯合聲明，並舉行聯合記者會。
阿爾巴內塞在記者會表示，多邊主義是澳洲外交政策的支柱之一。 黃循財表示，升級版全面戰略夥伴關係勾劃出兩國未來10年的合作範圍，將使兩國能夠共同開拓新的合作領域。
