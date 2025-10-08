李鵬 劉國深 中評社╱題：大陸涉台研究的現狀、挑戰與前瞻



主辦：中評智庫基金會 《中國評論》月刊



主持人： 李鵬（廈門）廈門大學台灣研究院院長

評論員：劉國深（廈門）廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任

汪曙申（北京）中國社會科學院台灣研究所副所長

劉相平（南京）南京大學台灣研究所所長

信強（上海）復旦大學台灣研究中心主任

羅祥喜（香港）中評智庫基金會秘書長、《中國評論》月刊總編輯



時間：2025年7月5日

地點：廈門大學台灣研究院



李鵬：開場白



各位專家、學者、老師、同學，大家晚上好。受中評智庫基金會、《中國評論》月刊的委託，我來主持今天晚上的思想者論壇。思想者論壇是《中國評論》月刊的一個品牌欄目，今天非常榮幸中評智庫基金會把思想者論壇放在我們廈門大學台灣研究院舉行，而且是跟我們45周年院慶的活動放在一起舉行。



今天晚上的討論主題是大陸涉台研究的現狀、挑戰與前瞻。大陸真正意義上的涉台學術研究起步較晚，是改革開放與和平統一政策的產物。1980年7月我們廈門大學台灣研究所成立，1984年9月中國社會科學院台灣研究所成立，在此之後，大陸各種涉台研究機構如雨後春筍般成立。我記得以前兩岸協創中心還開了幾次大陸高校涉台研究機構的協同工作會，那時候僅高校的涉台研究機構就來了六七十家之多，更不要說還有政府部門和社科院系統的，甚至還有一些民間團體機構，名稱分別有台灣研究院、台灣研究所、台灣研究中心、台灣研究會等等。



隨著過去幾十年涉台研究的蓬勃發展，研究隊伍也越來越壯大。當前，我們為解決台灣問題、實現國家最終完全統一，進入了一個新的歷史時期，因此我們今天晚上舉行思想者論壇，討論大陸涉台研究的現狀、挑戰與前瞻，非常有意義。



我們先請劉院長發言，劉老師擔任廈門大學台灣研究院的院長16年之久，對整個大陸涉台研究的歷史沿革、發展現狀非常瞭解。



劉國深：科學對待涉台研究



對於參考提綱的第一個問題：怎麼看大陸整體涉台研究的特點與水平，以及對台灣政治、社會、經濟發展和民情民意的把握程度？應該把台灣問題放在怎樣的框架或高度來研究？這個問題是要看你比較的基準點放在哪裡，如果用兩岸的學術研究做比較，我認為大陸對台灣的研究現在是優於台灣對大陸的研究。受到政治因素的影響，台灣的大陸研究現在基本上是潰不成軍，年輕一代專業研究大陸的學者很少了，有点後繼無人的感觉，這是很大的問題。



以前台灣那邊的研究水平還挺高的，我印象最深的是我剛從事涉台研究工作的時候，也就是80年代末90年代初，看到台灣方面陸委會官員寫的文稿，感覺水平相當高了。坦白說，那個時候我們大陸學者的水平總體上不如他們，也可能是觀念的問題，也有的是知識結構和文化水平的問題。但現在我們國台辦的政策文件水平總體上比他們陸委會出台的文稿要高一些，所以長期來看我們要樹立信心。當然，作為研究者我們還是要有謙卑之心，台灣很多研究大陸的資深專家學者仍然值得我們學習，畢竟受到兩岸交流的限制，我們對台灣地區的瞭解還是很有限的，對於自身的研究要有這樣一個辯證的認識。



我們對台灣的研究分兩個領域，第一個領域是學術領域，學術上我們一定要客觀、理性、中立，中立不是沒有立場，而是要在研究的過程中摒棄把某種先入为主的傾向性、把個人價值觀帶到研究裡，影响事實判斷，那就不是學術研究了。所以一定要客觀、中立、科學、理性，要從邏輯思維的角度去思考問題，這是學術研究的基本要求。



從這個角度而言，我們現在對台灣的研究還是不夠的，很多還是站在我們這一方的立場去看對方事物。我本人1989年來廈大工作的時候，陳孔立教授就一再囑咐我，你要先學會做台灣人，用台灣人的眼睛去看，用台灣人的心情去感受去體會。但現在有不少人看待台灣問題、分析問題，完全是站在一個大陸人的知識框架內去衡量台湾内部的事物，甚至常常带着强烈的情緒。我們整個學術界類似的問題是很普遍的，我們自己或許不覺得。所以從學術的角度，就是要客觀中立，要把事實還原出來提供給中央，不要自己戴著有色眼鏡去看待台灣內部的事情，然後加工出一些帶有自身意志的知識產品，這樣會誤導人的。



我們涉台研究的第二個領域是政治領域，在這一點上我們當然是有立場的，我們是站在國家統一的立場去提對策、建議，這個是最起碼的要求。衹有這樣才能在準確把握台灣的民意基础上，提出有建設性、創新性的思想、主張、建議給中央參考，這樣才體現出作為一個學者的價值。



所以我們一定要把研究台灣問題當成一門科學。在目前的情况下，我知道把它變成“台灣學”是很難的，雖然我們不能成立一個獨立的學科，但是我們自己要把它當成一門科學對待。從科學角度去看它，才能夠反映出台灣社會真實的情況，掌握它的政治、經濟、社會發展的規律性在哪裡。



最終我們要站在中華民族偉大復興的高度，所以我非常認同在中華民族偉大復興的進程中解決台灣問題，而不是反过来说中華民族偉大復興是為解決台灣問題服務的。站在中華民族偉大復興的高度，實現人民群眾對美好生活的向往，這裡的人民群眾一定要包括台灣人，不要把台灣人民排除在外。台灣人民的生活遭遇，我們很難體會到，你衹有跟他們生活在一起，要去做田野調查才能體會。我自己曾经陪著台灣學者一起在大陸出行，發現他們用我們發的身份證件在大陸還是有很多麻煩，在不同地區、不同場合情況可能不一樣，就會發現我們很多便利台胞的工作還沒有落實。



第二個問題，大陸的涉台研究有哪些盲點、弱點、不足之處？造成這些不足的原因是什麼？我認為還是沒有區分清楚學術跟政治，這兩者是不矛盾的，處理好兩者關係，用科學的態度去研究台灣問題，站在國家統一和民族復興立場上思考問題，我們就能夠找到真相，就能夠提出給實務部門參考的對策建議。



第三個問題，涉台研究面臨哪些困難與挑戰？應該來說我們做研究的環境、條件、能力各方面越來越好。我剛來廈大台灣研究院是1989年，那時候大陸的台灣研究學術機構還在起步階段。5年後的1994年，我印象很深的是，當時研究所的辦公電話費都快交不起了，那個時候大陆的經濟狀況是比较落後的。而現在整個條件好太多了，我們研究人員的教育水平、涉台部门幹部的素質也都大幅提升了，這個是毋庸置疑的。



但如今有一個挑戰，就是缺乏一個良好的學術研究環境，因為全民涉台知識水平跟不上發展了的兩岸關係現實，真正有創見的學者經常會被一些“憤青”扣上政治帽子，造成“輿情”，一些部門和基層領導就很緊張，他們的壓力很大，不希望被這樣的“輿情”影響到正常的工作秩序，兩岸關係研究真的太敏感了。所以我一再強調，要適度讓出空間給民間社會，我們現在民間社會的作用沒有發揮出來。我們為什麼總是聽到激進極端的聲音？就是長期以來很多民眾對台灣問題的知識水平落後於現實。這樣的大環境之下，公權力部門必然要考慮到民眾的情緒。民眾情緒一上來，結果兩岸關係經常本來可能是大好局面，就被一兩句激進聲音，或者一兩個突發事件一報還一報的針鋒相對破壞了。



在這個問題上，我們全民要樹立戰略定力，要有自信，要從大局高度對待不同意見，不必什麼事情都上綱上線。我們要包容，如果凡事用我們大陸方面的政治標準去要求台灣人，我們還怎麼去團結絕大多數人？統一戰線工作是要把敵人搞得越少越好，不要無謂地樹敵。台灣研究界的環境建設也很重要，要相信我們黨多年培養的研究人員，要鼓勵創新性研究，不能動不動就對不同觀點亂扣帽子。過去發生過不少“網暴事件”，中央涉台部門常常以自己的方式保護我們的專家學者，這一點讓我感到很溫馨！



李鵬：謝謝劉國深教授，劉老師拋出了很多問題，一會兒我們還可以進行深入討論，下面請汪所長發表高論。



