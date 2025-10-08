國台辦發言人回應賴清德再宣揚“新兩國論”

中評社北京10月8日電／國台辦發言人陳斌華8日就賴清德再度宣揚“新兩國論”答記者問。



有記者問：台灣地區領導人賴清德日前接受美國廣播節目專訪時再度宣揚“兩岸互不隸屬”的“新兩國論”，誣稱大陸軍事演習破壞“印太”區域和平穩定，鼓譟提高台灣防務預算、與“民主陣營”共同對大陸發揮“威懾力量”。對此有何評論？



陳斌華指出，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染“大陸威脅”，又在兜售“台獨”分裂謬論，又在鼓譟“以武謀獨”“倚外謀獨”，又在矇騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其“兩岸和平破壞者”“台海危機製造者”的“台獨“本性。



他表示，賴清德上台一年多來，違背島內主流民意，頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動“反中抗中”，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，窮兵黷武、“備戰謀獨”，把台灣推向兵兇戰危的險境。與此同時，無原則媚外、無底線賣台，大肆揮霍民脂民膏，對外部勢力賣身投靠、輸誠跪舔，任由外部勢力予取予求，嚴重損害台灣企業、民眾的切身利益，不惜葬送台灣經濟命脈和發展前景。



陳斌華指出，台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一箇中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。我們珍愛和平，但決不容忍“台獨”分裂，決不坐視“台獨”勢力賣台毀台。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。



他表示，正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，“倚外謀獨”註定失敗，“以武謀獨”加速滅亡。凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。統一必勝，“台獨”必亡。賴清德、“台獨”勢力不過是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆。