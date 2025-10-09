快評：雙節出境遊火爆　台灣業者等不到陸客

中評社快評／昨天是大陸十一和中秋八天長假最後一日，據相關統計，8天裡全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，年增長6.2%，創歷史新高；78個步行街商圈客流量、營業額分別增長8.8%和6.0%，顯示消費火熱；八天長假每天大約200萬人次進出國門，比去年的187萬人次還多，熱門目的地是日本、韓國等周邊國家。



金門觀光旅遊自10月1日起熱鬧滾滾，當地不衹有台灣本島旅客，還有大批陸客到訪，觀光業迎來強勁發展動能，與台灣本島的觀光旅遊業慘淡形成強烈對比。今年中秋假期台灣僅新北、台北、苗栗3縣市的訂房率逾六成，過往馬政府時期十一長假的陸客紅利也不復見。



兩岸關係急凍，台灣當局赴陸觀光“禁團令”仍未解禁，大陸方面目前僅開放福建民眾到金門、馬祖旅遊，金馬成為福建居民熱門旅遊目的地，金門的觀光經濟獲得陸客紅利。大陸雙節出境遊火爆，金門觀光業者也蒙其利，台灣本島業界則望陸客興嘆，不勝唏噓。



據相關統計，近年陸客訪台大減，從過去高峰時期佔比近四成，跌至不足一成。台灣當局推動的“新南向政策”試圖吸引來自越南、泰國、菲律賓等東南亞國家的旅客，但陸客流失所造成的觀光缺口，至今仍未能填補。著名旅遊區如阿里山、日月潭等，很多打卡點冷冷清清，一些餐廳和店鋪門可羅雀，顯得落寞。



台灣當局近日聲稱，希望讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動。若台當局真有心活絡兩岸交流，讓停擺六年的陸客遊台重啟，應儘早取消“禁團令”等，邁出實質性的一步。