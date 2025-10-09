特朗普：以哈就“和平計劃”第一階段達成協議

中評社香港10月9日電／美國總統特朗普8日傍晚在社交媒體發文宣佈，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已經同意美方所提加沙地帶“和平計劃”的第一階段。



特朗普說，這意味著所有以方被扣押人員將很快獲釋，以色列軍隊也將撤回至雙方商定的界線，“作為邁向穩固、持久和永久和平的第一步”。特朗普稱，各方都將得到“公平對待”。



新華社報導，特朗普同時感謝作為斡旋方的卡塔爾、埃及和土耳其，說這些國家的代表與美方共同努力，使這一“歷史性”事件成為現實。



埃及開羅新聞電視台稍後報導，埃及、卡塔爾等斡旋方宣佈，新一輪加沙停火談判已達成一項涵蓋加沙停火協議第一階段所有條款和實施機制的協議，並確認協議最終版本目前正在起草中。



哈馬斯、以色列總理府各自發佈聲明，證實協議達成。



據《以色列時報》網站稍早時候以多名談判知情人士為消息源報導，加沙停火談判的主要難題已經解決，剩下有待完成的只是一些程序性內容。以色列與哈馬斯9日將簽署協議，以方被扣押人員有望11日獲釋。



8日早些時候，特朗普在白宮對媒體說，鋻於正在埃及舉行的加沙地帶停火談判“非常接近”達成協議，他可能於本周末前往中東。哈馬斯與以色列6日在埃及沙姆沙伊赫市開始新一輪加沙停火談判，8日是停火談判的第三天。