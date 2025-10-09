商務部公布稀土相關技術實施出口管制的決定

中評社北京10月9日電／據商務部網站消息，為維護國家安全和利益，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規相關規定，經國務院批准，決定對稀土相關技術等物項實施出口管制，有關規定如下：



一、以下物項未經許可不得出口：



（一）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體；（管制編碼：1E902.a）



（二）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。（管制編碼：1E902.b）



出口非管制的貨物、技術或者服務，出口經營者明知其用於或者實質性有助於境外稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用活動的，按照《中華人民共和國出口管制法》第十二條和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第十四條規定，應當在出口前向商務部申請兩用物項出口許可。未經許可，不得提供。



本公告所稱“稀土”“冶煉分離”“金屬冶煉”“稀土二次資源”的含義和範圍，按照《中華人民共和國稀土管理條例》有關規定執行。本公告所稱“磁材製造”技術，是指釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體製造技術。本公告所稱技術及其載體，包括技術相關資料等數據，例如設計圖紙、工藝規範、工藝參數、加工程序、仿真數據等。



二、本公告所稱出口經營者，包括中國公民、法人和非法人組織，以及在中國境內的所有自然人、法人和非法人組織。



本公告所稱出口，指將本公告所列管制物項自中華人民共和國境內向境外轉移，或者在境內或者境外提供給外國組織或者個人，包括貿易性出口以及通過知識產權許可、投資、交流、贈送、展覽、展示、檢測、測試、援助、傳授、聯合研發、受雇或雇傭、咨詢等任何方式進行的轉移或者提供。

