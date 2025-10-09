商務部公布境外相關稀土物項出口管制的決定

中評社北京10月9日電／據商務部網站消息，為維護國家安全和利益，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規相關規定，經中國國務院批准，決定採取以下出口管制措施：



一、境外組織和個人（以下稱“境外特定出口經營者”）在向中國以外的其他國家和地區出口以下物項前，必須獲得中國商務部頒發的兩用物項出口許可證件：



（一）含有、集成或者混有原產於中國的本公告附件1第一部分所列物項在境外製造的本公告附件1第二部分所列物項，且附件1第一部分所列物項占境外製造的附件1第二部分所列物項的價值比例達到0.1%及以上的；



（二）使用原產於中國的稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術在境外生產的本公告附件1所列物項；



（三）原產於中國的本公告附件1所列物項。



二、對向境外軍事用戶的出口申請，以及向出口管制管控名單和關注名單所列的進口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機構）的出口申請，原則上不予許可。



三、用於或者可能用於以下最終用途的出口申請，原則上不予許可：



（一）設計、開發、生產、使用大規模殺傷性武器及其運載工具；



（二）恐怖主義目的；

