深港假期消費：科技類商品成“潮品”

中評社北京10月9日電／據央視財經報導，這個假期，廣東深圳再次成為全國出行“最熱”城市之一。假期前7天，羅湖口岸共查驗出入境人員超149萬人次，同比增長6.9%。在深港“雙向奔赴”之外，這個假期的深圳文旅市場還有哪些亮點？



總台央視記者 宋華：這個國慶假期，深圳再次成為全國出行熱度最高的城市之一。全國日均客流量超500萬的城市中，深圳穩居前列。數據顯示，假期深圳的旅遊預訂量同比增長21%，酒店預訂量同比增長近70%。



值得一提的是，深港“雙向奔赴”持續升溫。以羅湖口岸為例，10月1日至7日，羅湖口岸共查驗出入境人員超149萬人次，同比增長6.9%；其中外籍旅客同比增長43.2%。香港方面同樣也迎來旅遊與消費熱潮，國慶中秋假期前7天，超129萬人次內地旅客訪港，同比增長6.4%。



“北上南下”不僅帶動客流，也催生了全新的消費動線。深圳各處美食餐廳的導航量較上月末環比增長29%。根據網絡平台“十大吃貨友好高鐵站”榜單顯示，深圳福田站高居榜首，從香港西九龍出發，僅需14分鐘即可抵達，一條“一站式吃遍深港”的美食路線正吸引越來越多遊客體驗。



除了客流活躍，這個假期的深圳消費市場也展現出“新、智、潮”的鮮明特色。在華強北，來自全國的遊客開啟“進貨式旅遊”，智能穿戴、AI玩具等電子產品成為熱門選擇。假期前7天，華強北步行街吸引客流250萬人次，同比增長12%，拉動消費9700萬元，同比增長約7%，人氣可見一斑。



總台央視記者 宋華：剛剛開業的AI生態旗艦店，已經成為假期的“新晉打卡地”。它首發首展了超過200種AI電子消費品，還設置了專門的互動體驗區，讓消費者可以從“被動看產品”到“主動玩AI”。假期期間，這家店的日均客流達4584人，人均停留時長達15分鐘以上。



假期的深圳，不僅在消費市場表現活躍，文化舞台也同樣精彩。夜幕降臨，福田、南山、前海等片區的國慶主題燈光秀點亮夜空，僅僅在福田，假期前七天就吸引了市民遊客超16萬人次駐足觀賞。

