加息預期降　英鎊下試1.3280

英鎊兌美元走勢（大公報） 中評社香港10月9日電／大公報報導，據實德金融集團首席分析師郭啟倫分析，英國第二季度國內生產總值錄得1.4%的增長，高於普遍預期，是自2022年第三季錄得1.9%增長，以及2024年第四季度的1.5%增幅以來，最近3年間第三高的經濟增長幅度。另一方面，英國第二季度整體商業投資去年同期比較錄得3%的增長，遠高於預期及上次的0.1%增幅，是過去八個季度以來第三高的季度增長。



這兩個數據結果，應該會減少投資者對英國經濟後市增長展望的負面情緒，對英鎊能夠擺脫10月初開始的反復回落走勢，並逐步重現從9月下旬開始反復向好的勢頭。然而，英鎊短期間可能仍需要在低位整固後，方能重拾升勢。首先，市場人士關注英倫銀行會否在短期間加息，若英倫銀行釋放出加息信號的話，趁低吸納英鎊的意欲會升溫，從而利好英鎊在低位反彈。



根據英倫銀行上次貨幣政策會議後的會議紀錄，英國今年整體通脹率的上升主要受食品價格的上漲影響。8月核心CPI通脹率為3.6%。英倫銀行預計英國今年下半年CPI通脹率將維持在3.75%左右，9月將達到4.0%的暫時峰值，與8月報告的預測一致。這繼續反映出近期通脹面臨的一些上行壓力，主要來自食品和服務價格，預計2025年第四季核心商品和能源通脹率的略微下降將抵銷這一壓力。既然英倫銀行對英國今年第四季度的通脹不會持續上升的預期已經有所肯定。英倫銀行今年進一步加息的機會下降，這短期會對英鎊造成沽壓。



此外，英倫銀行亦指出，標普全球英國綜合PMI產出指數8月升至53.5，僅略低於歷史平均水平，這得益於服務業活動的回升。然而，調查報告顯示，商業信心仍然低迷，預計，直到2026年，商業活動才會大幅回升。



因應短期英倫銀行無加息的迫切需要，以及英國整體經濟氣氛並不熾熱的影響下，英鎊短期間或反復下試1.3280的水平，當英鎊跌至低位才會吸引投資者入場。