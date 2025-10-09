製造強國：從規模領先到實力領跑

中評社北京10月9日電／據新華社報導，製造業增加值占全球比重已接近30%，總體規模連續15年保持全球第一；製造業門類體系完整優勢更加明顯，在全世界504種主要工業產品中，我國大多數產品產量位居世界第一……一系列數據表明，中國製造的規模領先。



“十四五”時期，中國製造規模優勢持續夯實，創新動能更加澎湃，產業結構不斷優化，產業基礎更加牢固，由大向強的步伐更加堅定。



產業基礎更牢固



製造業是國家經濟命脈所系，是立國之本、強國之基。2020年至2024年，我國全部工業增加值從31.3萬億元增長到40.5萬億元，製造業增加值從26.6萬億元增長到33.6萬億元。“十四五”期間，製造業增加值增量預計達8萬億元，對全球製造業增長貢獻率超過30%。



創新投入穩步提升。規模以上製造業企業研發經費占營業收入比重超過1.6%，570多家工業企業入圍全球研發投入2500強。產業科技創新重點領域進入到“跟跑”加快、“並跑”增多、“領跑”湧現的新階段。“嫦娥”落月、“天和”駐空、“北鬥”組網，人工智能、量子通信等領域取得了一批在世界上“數得著”“叫得響”的創新成果。



產業升級步伐加快。2020年至2024年，我國裝備製造業和高技術製造業增加值分別年均增長7.9%和8.7%，占規上工業比重分別提升至34.6%和16.3%。新能源汽車去年產量突破1300萬輛，產銷量連續10年保持全球第一；造船業國際市場份額持續領先。產業含“綠”量也在持續提升，規模以上工業單位增加值能耗不斷降低。



產業鏈供應鏈韌性持續增強。工業和信息化部部長李樂成介紹，通過全力實施製造業重點產業鏈高質量發展行動和產業基礎再造工程，全鏈條推進技術創新、成果應用、生態構建，一大批關鍵核心技術和戰略急需基礎產品實現工程化產業化突破，集成電路、工業母機、醫療裝備、船舶等重點產業鏈取得了一批標誌性成果，同步形成百餘項標準和千餘項發明專利，產業基礎薄弱問題逐步緩解，重點產業鏈自主可控水平穩步提升。

