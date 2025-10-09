恒地灣仔盤首推50夥　入場費705萬

韓家輝（左）指，灣仔woodis開價較同區新盤有3%至5%折讓。（大公報） 中評社香港10月9日電／大公報報導，一手氣氛回勇，個別新盤開價仍保持克制。恒基地產（00012）旗下灣仔woodis首張價單涉及50夥，折實入場逾705萬元，折實平均呎價22888元，較數步之隔的One Wood Road去年首批折實均呎24807元低約8%，比同區堅尼地道33號今年7月首批更低22%，是同區11年最平首批開價。最快周末起收票及下周開賣。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，woodis首張價單提供38個兩房及12個三房，實用面積343至598方呎，發展商提供4種付款辦法，其中120日即供現金付款計劃，最高折扣額8%，折實705.45萬至1545.41萬元，折實呎價20389至25843元。首批最低呎價及售價單位均為9樓E室，實用面積346方呎，兩房間隔，折實705.45萬元，折實呎價20389元。



今開示範單位 周末收票



韓家輝表示，項目開價參考同區一手及二手，屬合理水平，首批比同區新盤有3%至5%折讓。最快今天開放示範單位，預計周末收票，可望下周開售。



價單顯示，woodis首批單位折實平均呎價22888元，比近年灣仔區新盤顯著低開。同區對上一個新盤為TDS旗下的堅尼地道33號，今年7月首批平均呎價2.92萬元，相對平22%；至於數步之隔的One Wood Road去年9月推出2號價單30夥，折實均價24807元，woodis低開約8%。值得留意，One Wood Road的1號價單由於只推出10夥，夥數未能符合新例要求，發展商遂取消1號價單並推出2號價單，其後因滯銷將賣剩的23夥大幅劈價19%，平均呎價回落至約逾2萬元，而今年整體售出單位的平均呎價約2.1萬元，相對之下，woodis實際貴約9%。



若追溯至一手新例實施後的同區第一個新盤開價，料是信和置業（00083）等發展的灣仔囍匯1期，2014年1月首批折實均呎約1.83萬元，woodis是灣仔區11年最平新盤開價。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，woodis較同區新盤有近10%折讓，相信可吸引投資者垂青，料呎租可高達100元，回報逾4.5厘。



此外，韓家輝補充表示，該部門昨日售出7夥，套現逾2.9億元，包括夥新世界（00017）的西半山天禦1期2座32樓B室以逾1.12億元售出，實用面積2335方呎，四房間隔，呎價48060元。



曉柏峰加推 周日發售32夥



一手市場氣氛轉旺，個別新盤削折扣優惠。恒地系內長沙灣曉柏峰加推全新57夥，折實平均呎價約18148元，折實422.78萬元起，發展商同時修訂其他價單，將售價折扣削減1個百分點至9%，並於周日發售32夥。宏安地產（01243）旗下鰂魚湧FINNIE剛更新價單，削減3%樓價折扣及提前成交現金回贈2%，直減樓價由原先15%降至12%。