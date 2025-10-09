杭州99元假期“短托養老”回應養老焦慮

在杭州濱康樂齡中心，工作人員陪老人玩遊戲。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月9日電／據新華社報導，“我們想帶孩子出去看世界，但家里老人出行不方便，獨自留在家里又不放心。”每逢長假，家住杭州市濱江區的張女士總會面臨“難以兩頭兼顧”的困境。



而今年的國慶中秋假期，張女士所在的濱江區西興街道聯合轄區三家養老服務機構試點推出了雙節“短托養老”服務。假期期間，每天花費99元，就可以讓老人住進養老中心，並享受一日三餐和日常照料等服務。



這樣的“臨時托管”服務解了張女士的燃眉之急，“爸媽在假期得到了專業照護，我們也可以放心帶孩子去外地轉轉。”張女士說。



業內人士表示，不同於傳統養老院的長期照護服務模式，短托養老入住時間短、靈活度高，可以滿足子女外出、老人術後恢復等短期照看需求，解決了家庭照護的“斷點”。



8日14時左右，記者來到提供“短托養老”服務的杭州濱康樂齡中心，這裡的老人們已經結束午休，正坐在窗邊唱歌、做遊戲，工作人員則在一旁輔助，不時向老人們竪起大拇指。



“今年雙節假期，有4位老人在我們這裡辦理了‘短托’，我們採用‘日托＋短住’的養老模式，老人們可以像上‘幼兒園’一樣，選擇‘早上過去、晚上回家’，也可以選擇短住。”濱康樂齡中心運營方負責人應曉昂說。



“老人短住期間，我們為他們提供一日三餐以及日常照料等服務，還會帶老人參加趣味遊戲，比如手指操、畫畫，以及一些簡單的康復訓練。”應曉昂說，我們也跟家屬建立了聯絡群，及時反饋老人的生活動態。



在濱康樂齡中心住了3天的劉爺爺說，這裡有專業的護理人員、康復設備和應急預案，對於需要醫療護理或日常照料的老人來說，比獨自在家更安全，子女也更放心。

