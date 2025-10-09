港鐵屯門第16區首期招標　下月5日截止

屯門南延線第16區站首期（紅圈）可建住宅總樓面約60.11萬方呎。（大公報） 中評社香港10月9日電／大公報報導，港鐵（00066）上周為屯門南延線第16區站首期住宅項目完成邀收發展意向書程序，等不及特區政府公布本季賣地計劃，昨日正式邀請發展商及財團入標競投項目發展權。項目招標條款簡單，競爭者價高者得。港鐵要求將來項目的賣樓收益，固定收取29%分紅。



特區政府將於日內公布本季賣地計劃，上述項目應是本季供應來源之一。港鐵上周為項目共收到31份發展商及財團的意向書，昨日正式推出招標，下月5日截標。



可分兩期支付地價



據瞭解，為吸引發展商入標，項目招標條款相對簡單，與去年底招標的東湧東站首期發展類似，今次是固定將來的賣樓分紅，要求發展商出價競爭合作發展權，而項目補地價由港鐵負責支付。此做法相信是因港鐵有見特區政府在前月售出附近海珠路住宅地成交價理想，希望透過競爭，發展商也同樣出高價爭奪此項目，並且預計入標價可遠高於項目的補地價。另為減輕發展商的前期發展財務負擔，中標者可分期支付中標金額，首期在簽約後一個月內支付，另第2期則在項目獲批入夥紙，或2031年11底落成前、或賣樓套現超過總成本，便要支付，達者為先。



屯門南延線第16區站首期在整個項目的東北方，將來可經有蓋行人通道連接車站和商場，可建住宅總樓面約60.11萬方呎。整個第16區站物業發展項目占地約66萬方呎，總住宅樓面約394.69萬方呎，總商業樓面約33.48萬方呎，預計在2039年前分期落成。



資料顯示，特區政府於8月成功招標出售的海珠路地皮，由信和置業（00083）獨資以10.89億元投得，每呎樓面地價達3860元，不單高出市場預期上限約40%，更較第二標價高56%。因此，業界認為項目的合理估值約12億至15億元。