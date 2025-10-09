“安全删除”資料　防私隱外洩

中評社香港10月9日電／大公報報導，記者“放蛇”的其中一間二手機批發店，發現場內擺放多個iPhone手機空盒，記者嘗試詢問空盒價格，對方立即警覺並稱“我們不賣空盒”，但暗示可“拿走一個盒給老板看看”，有需求的話可以再詳談。



有業界人士透露，採購二手手機再仿全新機出售，只需由數部二手手機的零件組合而成，換上新殼完成組裝後，再將其放入回收的空盒，並用可以網購得到的iPhone盒專用封條進行封裝，使外觀與全新原封手機一模一樣，肉眼難以分出真假。業內人士勇哥建議向有信譽的手機店或專門店買手機。



至於將舊手機放售給回收商，資訊保安專家龐博文建議機主先要安全删除手機資料。他指機主換新手機時，先將舊手機恢復原廠設定，剔入去選擇“安全删除”，便能將手機所有相片、往來通訊的資訊安全删走，他指目前坊間的軟件是不能恢復“安全删除”的資料。



另外，龐博文表示當手機失竊或遺失，可用另一部手機或電腦的“Find my iPhone”或“Find my Android”功能，遙控要求電話自動“安全删除”，“隔空自動‘安全删除’，避免私隱外洩或被冒用機主身份行騙，就算你偷了我的手機，我按個掣可遙控鏟走手機資料。”



“未解鎖”手機有價有市



龐博文表示，二手機批發場標示“解鎖”的手機是舊款iPhone，可變回出廠設定；而“未解鎖”手機會比“解鎖”以更低價二手轉售，二手買家須自行解鎖。不過他強調新款iPhone很難解鎖，解鎖技術要達到鑒證調查的極高水平。但“未解鎖”手機仍大有市場，因零件有價有市，“中東好多人買，東南亞有市場，iPhone手機的鏡頭精度很高，機內的陀螺儀可用於無人機。”他又指出二手機的下游產業鏈，是將手機零件熔化，提取金、銀、銅等，現時在孟加拉、印度及非洲沿海有這些工場。