舊iPhone黑市　拆機組裝“化妝”出售

上圖：在觀塘鴻圖道一間二手手機批發店裡，有店員正處理擺在地上的疑似蘋果手機商品盒。左下圖：觀塘鴻圖道的二手手機批發店，店名多是“XX科技”或“XX電訊”公司。右下圖：記者抽取部分二手機查看，有手機其中一角完全碎毀。（大公報） 中評社香港10月9日電／大公報報導，蘋果（Apple）新機現炒風，而舊款iPhone同樣“有價有市”。有業界人士透露香港是二手手機集散地，大量東南亞及內地商販到港採購轉售。記者到觀塘鴻圖道一座工廈，直擊多間二手手機集散場，發現每間批發商店保安嚴密，對陌生買家異常謹慎，對手機來源更是三緘其口。



該業界人士透露，歐美二手iPhone機流入香港後，買手選購數以千部手機後再以“特別”渠道運往內地或東南亞，經拆機組裝“化妝”翻新出售。



記者根據“小紅書”推介到觀塘鴻圖道一座樓高31層的工廈，該廈大堂顯示公司的水牌大多是“XX科技”或“XX電訊”公司，一層衹有三數間公司掛了水牌，驟看以為該工廈租戶不足，但原來“別有洞天”。業界人士透露該幢工廈有逾百家公司，當中至少三分之一從事二手手機批發，工廈內囤積的二手手機數量高達一百萬部，是行內數一數二的二手機集散場，當中有二手機批發商生意愈做愈大，由一個單位擴充租用多個單位儲倉，或有些“隱蔽性”的批發商不將公司水牌在大堂公開展示，但識途老馬自懂門路上門採購。

