特朗普：加沙停火協議達成　周末或前往中東

10月4日，人們在耶路撒冷參加遊行集會，要求政府迅速在加沙地帶實現停火。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月9日電／據新華社報導，美國東部時間8日傍晚，美國總統特朗普在社交媒體發文宣布，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已經同意美方所提“和平計劃”的第一階段。這意味著所有以方被扣押人員將很快獲釋，以色列軍隊也將撤回至雙方商定的界線。



新一輪加沙停火談判8日進入第三天。以色列、美國、卡塔爾和土耳其等方面代表當天加入會談。特朗普8日早些時候說，鑒於談判“非常接近”達成協議，他可能於本周末前往中東。



各方代表就位



8日，以方代表團團長、以色列戰略事務部長德爾默，美國中東問題特使威特科夫，特朗普的女婿庫什納，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德，以及土耳其國家情報局局長卡林均抵達沙姆沙伊赫，加入會談。埃及情報總局局長拉沙德也參加了當天會談。



談判以間接方式進行，埃及、卡塔爾和美國居中斡旋。據埃及開羅新聞電視台報導，各方當天舉行了雙邊和多邊會談，還舉行了擴大會議。不過，哈馬斯方面沒有參加擴大會議。



特朗普8日在白宮舉行的一場圓桌會議上告訴媒體，談判“進行得非常好”，“有很大機會”達成協議。他可能在11日或12日出發，前往中東。



巴勒斯坦消息人士同一天說，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）和解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）的代表計劃於8日晚抵達埃及。他們將與哈馬斯代表團一起參與談判，這可能更有助於解決加沙地帶的以色列被扣押人員問題。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，傑哈德和人陣一直參與對抗以色列的行動。傑哈德宣稱也扣押了一些以色列人員，但未提供更多細節。



據以色列媒體報導，哈馬斯和巴勒斯坦各派系目前扣押著48名以色列人，以方認為其中20人仍活著。