富權：民進黨首波縣市長提名人選多面看

中評社香港10月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：民進黨首波縣市長提名人選多面看。以下為文章內容。



就在中國國民黨為黨主席換屆改選而紛紛揚揚，無暇顧及二零二六年“九合一”選舉的參選人提名作業之際，在民進黨方面，不但是已經成立了選舉對策委員會，並先後召開了三次會議，確立了基本原則，而且也已經進行了實質性的參選人甄選工作，在前日召開的第三次會議上，拍板確定由“平地原住民立委”陳瑩參加台東縣長選舉，“區域立委”王美惠曾經嘉義市長選舉。待中執會確認後，即可正式提名。



按照“選對會”決議的建議提名策略，台東縣和嘉義市都是屬於民進黨非執政縣市，由黨主席賴清德進行徵詢協調作業的“第三類區”。這就顯見，“選對會”是採取“先易後難”的漸進方式，處理各縣市參選人的提名問題。實際上，在“第二類區”是針對首長還沒做滿兩屆，任期尚未屆滿的民進黨執政縣市，雖然“特別條例”授權由主席賴清德提名，經過中執會同意後辦理徵召作業，但基本上是“現任者優先”，因而可以暫時擱置不理的情況下，目前是民進黨執政的縣市，但縣市首長已經連任到第二次任期屆滿，不能再次參選爭取連任，必須辦理初選的“第一類區”，因為具有民進黨執政的充沛政治資源，較為容易當選，甚至是“躺著選也可當選”，因而就有多人競逐甚至出現“惡性競爭”，比如台南市和高雄市。面對這種情況，“選對會”就暫時予以“冷凍”處理，先行處理較為容易著手的民進黨非執政縣市。不過，又將之分為兩類，其一是國民黨籍的縣市長只是一任，可以爭取連任，如台北市、桃園市等，民進黨要發起挑戰難度較大，因而也是暫時“冷凍”處理，以求尋找最佳人選；其二是國民黨籍的縣市長已經連續兩任，不能再爭取連任，這就讓民進黨“有機可乘”，但各縣市的具體情況又有所不同，其中的新北市、台中市等熱門城市，國民黨擁有較強的潛在參選人，因而民進黨“選對會”還是要慢慢來，“睇定先”，而一些偏遠地區的縣市，國民黨潛在參選人的實力較弱，因而“選對會”就優先處理。例如今次“首波”推薦建議的台東縣和嘉義市的參選人。



其實，台東縣仍然是民進黨的“艱困選區”，因為台東縣的選民基本盤藍大於綠，是藍營“鐵票區”，自從二零零六年起就由國民黨執政。而根據《菱傳媒》年初發布的“縣市長施政滿意度調查”，台東縣現任國民黨籍縣長饒慶鈴二零二四年的滿意度為百分之六十七點一六；而從“政黨認同”來看，國民黨是百分之三十七點二二，民進黨僅百分之十點九五，民眾黨衹有百分之三點九四，綠營要在台東縣“翻盤”並不容易，藍營繼續執政機率較高。



台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華已經表態參選下屆縣長。吳秀華的胞兄吳俊立是台東縣前縣長，嫂嫂鄺麗貞也曾任縣長，吳家在地方長期具有影響力。吳秀華的先生是卑南族人，她具有原住民媳婦身分。這使得吳秀華在對拼陳瑩時，將在原住民族方面取得平衡。實際上，陳瑩就是卑南族人，她現時的“立委”，就是參加“平地原住民立委”選舉而當選。

