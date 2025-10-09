新科諾獎得主批特朗普削減科研經費

克拉克7日在加州大學伯克利分校出席慶祝他獲獎的活動。（圖片來源：法新社） 中評社北京10月9日電／據大公網報導，據法新社消息：2025年諾貝爾物理學獎得主克拉克、諾貝爾醫學獎得主布倫科等科學家7日在接受媒體採訪時，批評特朗普政府大幅削減科研預算的政策，認為這將嚴重削弱美國科研實力，可能帶來“災難性”後果。



克拉克指出，特朗普政府重塑美國科學和衞生政策的許多舉措，包括大規模解僱政府科學家、大幅削減研究經費等，是“極其嚴重的問題”，將使美國的相應科學研究陷入癱瘓。“如果這種狀況持續下去，後果將是災難性的。”他表示，這些政策“完全超出任何科學家的理解範圍”，“即使現任政府最終結束任期，可能需要十年時間才能恢復到以前的水平。”



克拉克呼籲繼續開展並資助那些看似“基礎科學”、最終可能帶來“關鍵應用”的研究，這對於科學至關重要。他坦言，當時完全無法預見本次獲獎研究（電路中實現宏觀量子力學隧穿效應）的重要性，“若四十年前有人問起，我們只會說：『嗯，這確實是個有趣的研究。』”他強調，“基礎科學至關重要，因為永遠無法預知相關成果將如何展現。”



新科醫學獎得主布倫科也表示，美國聯邦經費對於促進和支持科學研究很重要，這些經費可推動醫學和基礎科學進步。布倫科目前任職的美國系統生物學研究所，多數研究項目皆仰賴聯邦資金支持。布倫科說到，“任何資金損失顯然都會造成傷害。”



今年以來，特朗普政府推動削減科學研究預算、縮減研究計劃、裁員等政策，引發美國科學界、醫學界廣泛抗議。