高市早苗開局不順　與公明黨談判陷僵局

高市早苗（右）7日與公明黨黨首齊藤鐵夫舉行聯合執政磋商。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月9日電／據大公網報導，共同社消息：日本自民黨新任總裁高市早苗開局不順，能否當選日本首相仍存變數。7日，高市早苗與公明黨黨首齊藤鐵夫舉行聯合執政磋商，但在自民黨曝出政治獻金醜聞後的改革方面存在分歧。



齊藤表示，如果自民黨無法消除公明黨方面的疑慮，雙方就無法繼續聯合執政。在這種情況下，公明黨不會支持高市早苗角逐首相。消息人士稱，自民黨原計劃15日召集臨時國會進行首相指名選舉，如今可能延至20日或21日。



據日媒報導，高市早苗與齊藤鐵夫在包括參拜靖國神社的歷史認識問題，以及外國人政策方面基本達成共識，但在自民黨政治獻金醜聞相關問題上仍存在分歧。公明黨要求自民黨徹查政治獻金醜聞，並嚴格限定政治捐款接收方。雙方7日未能就繼續聯合執政達成協議。據悉，高市早苗已決定不在17日舉行的靖國神社秋季例行大祭期間“拜鬼”。



日本農林水產大臣小泉進次郎在自民黨總裁選舉中落敗。他聲稱，主要原因是“自身能力不足”。但日媒爆料稱，小泉陣營過於自信，投票前一晚就在眾議院議員宿舍舉辦“慶功宴”，引起黨內高層不滿。召集“慶功宴”的財務大臣加藤勝信辯解說，這只是“意見交換會”，並非提前“慶功”。



還有記者指出，小泉在第一輪投票獲得的議員票數少於預期，讓他受到打擊，決選前演說表現不佳。